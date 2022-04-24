Галерея ⟩ Monatik, Dorofeeva, Сергей Бабкин и не только: в "Арена Рига" прошел благотворительный концерт

23 апреля в "Арена Рига" прошел благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы с Украиной". На нем выступили такие известные украинские артисты, как Monatik, Dorofeeva (Надежда Дорофеева), Сергей Бабкин, Алина Паш, Джерри Гейл, комики Евгений Сморыгин, Елена Кравец и другие.

Сцена объединила украинцев и тех, для кого Украина стала вторым домом - комиков и музыкантов, которые никогда не выступали в таком составе, но решили, что пришло время не молчать и действовать.

Концерт начался в заявленные 19:00 и длился четыре часа. Выступления музыкантов разбавляли видео обращения, кадры из Украины, вдохновляющие клипы и стендапы комиков.

Многие зрители принесли с собой флаги Украины.

Благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В отличие от многих российских коллег, украинцы остро шутили по повестке, говорили о войне, политике, беженцах, Александре Лукашенко и Владимире Путине.

Благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На экране транслировались кадры из разных городов Европы, где проходили марши и митинги поддержки Украины.

Дмитрий Монатик на благотворительном концерте "Добрый вечер! Мы из Украины", 23.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ведущие концерта говорили только на украинском языке, артисты часто переходили с украинского на русский и наоборот. Сотни раз прозвучало "Слава Украине". Каждый раз зал отвечал: "Героям слава".

Дмитрий Монатик на благотворительном концерте "Добрый вечер! Мы из Украины", 23.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Концерт закончился исполнением гимна Украины. Все встали, у многих на глазах были слезы.

Благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Дмитрий Монатик на благотворительном концерте "Добрый вечер! Мы из Украины", 23.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" в Риге. DOROFEEVA (Надежда Дорофеева), 23.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" в Риге. DOROFEEVA (Надежда Дорофеева), 23.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" в Риге. Алина Паш, 23.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" в Риге. Jerry Heil, 23.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" в Риге. Сергей Бабкин, 23.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" в Риге. Сергей Бабкин, 23.04.2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Благотворительном концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" в Риге