ВИДЕО ⟩ "Рига" догнала "Лиепаю", которая потерпела первое поражение в сезоне

Восьмой тур начался с победы "Риги" над "Тукумсом". Матч проходил в Межапарке и завершился победой рижан с минимальным счётом - 1:0. Единственный гол на 76-й минуте забил бразилец Габриэль Рамос.

В другом субботнем матче встречались РФШ и "Лиепая" - действующий чемпион Латвии и лидер текущего сезона. Матч получился очень зрелищный с большим количеством опасных моментов у ворот обеих команд. В результате "Лиепая" минимальной уступила у себя дома (2:3), потерпев первое поражение в этом сезоне.

Первый гол зрители увидели под занавес первого тайма, когда Альфусейни Джатта вывел рижан вперёд. Второй тайм активнее начали хозяева, но на 56-й минуте Андрей Илич вновь огорчил вратаря "Лиепаи" - 2:0. Четыре минуты спустя Лукас Виллела один мяч отыграл, а на 81-й минуте Додо точным ударом головой сравнял счёт.

Победу РФШ принёс всё тот же Илич, который на 85-й минуте головой замкнул навес в штрафную. Для Илича этот гол стал седьмым в текущем сезоне - он возглавляет список лучших бомбардиров "Вирслиги".

Разгромную выездную победу одержала "Валмиера", которая на выезде разобралась с "Супер Новой" - 5:1. Голами в составе победитилей отметились Джибриль Гейе, Дайсуке Йокота, Раймонд Кроллис, Камило Мена и Роман Якуба. Единственный гол в составе хозяев забил Ричард Руллис.

Четвёртый матч подряд не проигрывает "Даугавпилс", который на этот раз на своём стадионе обыграл "Метту" - 2:0. Хозяева вышли вперёд уже на 4-й минуте матча благодаря голу Уильяма Муквеле, а на 69-й минуте Валерий Лизунов установил окончательный счёт на табло.

В заключительном матче восьмого тура "Ауда" на выезде обыграла аутсайдера этого сезона юрмальский "Спартак" - 2:1. Юрмальчане вышли вперёд на 34-й минуте после гола Артёма Замулло. На 79-й минуте "Ауда" сравняла счёт усилиями Александра Соловьёва, а победу команде из Кекавы за минуту до конца компенсированного времени принёс Брис Туту.

После восьми туров "Лиепая" и "Рига", имея в своём активе по 19 очков, возглавляют турнирную таблицу. Следом идут "Валмиера" и РФШ с 17 очками.

Девятый тур чемпионата Латвии 2022 года, который состоится 27 и 28 апреля, будет укороченным и мы увидим всего три матча. "Валмиера" дома сыграет с "Лиепаей", РФШ с "Ригой", а "Супер Нова" с "Меттой".