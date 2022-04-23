Одесса пострадала от ракетного удара, среди погибших - трехмесячный ребенок

Уж точно известно об одном погибшем. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Позже представитель офиса президента Украины сообщил о пяти погибших, среди которых трехмесячный ребенок.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что агрессор выпустил по меньшей мере шесть крылатых ракет по Одессе, несколько ракет удалось сбить.

"По меньшей мере одна ракета упала и взорвалась. Попали в жилые дома. Уж точно известно об одном погибшем. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домов", – написал Геращенко в Telegram.

Вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры. Также в командовании "Юг" утверждают, что опасность не миновала.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что был обстрел.

"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе – террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и обращаться с ней требв соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, которые поражают мирные города ракетами", - написал он в Twitter.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2022