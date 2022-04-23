Сб, 23.04.2022
Меня уже тошнит от слова "фейк". Рассказывать о том, что страна себя сама бомбит, как в России говорят, - это просто дикость какая-то. Надя Дорофеева, певица
Надя Дорофеева, певица

Одесса пострадала от ракетного удара, среди погибших - трехмесячный ребенок

ФОТО: Telegram/dumskaya_net

По Одессе нанесен ракетный удар, Есть попадание в объекты инфраструктуры.

Уж точно известно об одном погибшем. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Позже представитель офиса президента Украины сообщил о пяти погибших, среди которых трехмесячный ребенок.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что агрессор выпустил по меньшей мере шесть крылатых ракет по Одессе, несколько ракет удалось сбить.

"По меньшей мере одна ракета упала и взорвалась. Попали в жилые дома. Уж точно известно об одном погибшем. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домов", – написал Геращенко в Telegram.

Вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры. Также в командовании "Юг" утверждают, что опасность не миновала.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что был обстрел.

"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе – террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и обращаться с ней требв соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, которые поражают мирные города ракетами", - написал он в Twitter.

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