Видео ⟩ Виталий Манский о митинге: "Хорошо, что возле памятника Свободы люди на русском скандируют "Нет войне"

"Меня пригласили, и я принял это приглашение. Я считаю, что любой повод о своей точки зрения важен. Особенно в ситуации войны, той трагедии, свидетелями и участниками которой мы являемся. И, буду рад ошибаться, но на моей памяти это первый митинг, который проводится либерально настроенной, свободолюбивой русскоязычной части общества.

Много было митингов в поддержку русского языка, русских школ, 9 мая, и, как бы не звучали эти цели вегетарианскими, за этими митингами всегда чувствовалась прокремлевская идеология.

Во всем: и в риторике, и в русских флагах, и прочее. А вот собрались люди, которые такие же русскоязычные люди, которые видят мир по-другому. И это хорошо", - сказал Манский.

Режиссер не согласен, что этот митинг разделяет русскоязычное и латышскоязычное общества.

"Это справедливый вопрос. Но он скорее справедлив для, например, Португалии, или Зимбабве, или Аргентины. Для того государства, где нет проблемы двух разделенных и не всегда пересекающихся обществ. Все-таки в Латвии есть факт большого количества русскоязычных жителей. И в Латвии этот вопрос более сложный. То есть я, конечно, с большим воодушевлением участвовал в митинге, который проходил в первые дни войны. Мы туда сходили всей командой "Артдокфеста". Конечно, оно эмоционально было таким, более важным, событием.

Но начало построения более цивилизованно настроенного русскоязычного общества - это не лишняя штука.

Я не организатор митинга, я всего-навсего приглашен со своей точкой зрения. Но я скорее поддержу этот митинг. Хорошо, что в центре Риги, возле памятника Свободы, люди на русском языке скандируют "Нет войне". Не вижу ничего в этом зазорного", - заявил Манский.

Прокомментировал он и набирающий популярность бело-сине-белый флаг, флаг той части России, которая протестует против войны.

"Традиционно логотип "Артдокфеста" был красно-белый. И после войны мы даже внутри команды фестиваля обсуждали это... Я не считаю, что красный цвет принадлежит путинской России. Но некая отсылка, некое ощущение красного как чего-то реакционного, коммунистического, российского - имеет место. То, что люди хотят думать о России будущего без этого красного, ну не знаю... Приживется ли? Правильно ли? Но подобное чувство мне понятно. И я считаю, что каждый имеет право выражать свои чувства.

Да какие угодно пусть поднимают флаги, кроме флагов войны, преступления, агрессии, поддерживающий путинскую власть.

Время пройдет и все встанет на места", - считает Манский.

Напомним, сегодня, 23 апреля, у памятника Свободы прошел митинг движения "Русский голос против войны", целью которого было осуждение российской агрессии против Украины и поддержка ее борьбы за суверенитет.

Митинг у памятника открылся гимнами Латвии и Украины в исполнении Катрины Гупало. Также минутой молчания почтили жертв войны в Украине.

По разным оценкам, в мероприятии принимали участие от нескольких сотен до тысячи человек. Некоторые из них держали в руках плакаты или флаги Латвии, Украины и Беларуси, отмечает агентство LETA.