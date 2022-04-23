Видео ⟩ Виталий Манский о митинге: "Хорошо, что возле памятника Свободы люди на русском скандируют "Нет войне"
Одним из участников митинга "Русские против войны" в Риге стал кинорежиссер Виталий Манский. RUS TVNET задал ему несколько вопросов.
Одним из участников митинга "Русские против войны" в Риге стал кинорежиссер Виталий Манский. RUS TVNET задал ему несколько вопросов.
"Меня пригласили, и я принял это приглашение. Я считаю, что любой повод о своей точки зрения важен. Особенно в ситуации войны, той трагедии, свидетелями и участниками которой мы являемся. И, буду рад ошибаться, но на моей памяти это первый митинг, который проводится либерально настроенной, свободолюбивой русскоязычной части общества.
Во всем: и в риторике, и в русских флагах, и прочее. А вот собрались люди, которые такие же русскоязычные люди, которые видят мир по-другому. И это хорошо", - сказал Манский.
Режиссер не согласен, что этот митинг разделяет русскоязычное и латышскоязычное общества.
"Это справедливый вопрос. Но он скорее справедлив для, например, Португалии, или Зимбабве, или Аргентины. Для того государства, где нет проблемы двух разделенных и не всегда пересекающихся обществ. Все-таки в Латвии есть факт большого количества русскоязычных жителей. И в Латвии этот вопрос более сложный. То есть я, конечно, с большим воодушевлением участвовал в митинге, который проходил в первые дни войны. Мы туда сходили всей командой "Артдокфеста". Конечно, оно эмоционально было таким, более важным, событием.
Я не организатор митинга, я всего-навсего приглашен со своей точкой зрения. Но я скорее поддержу этот митинг. Хорошо, что в центре Риги, возле памятника Свободы, люди на русском языке скандируют "Нет войне". Не вижу ничего в этом зазорного", - заявил Манский.
Прокомментировал он и набирающий популярность бело-сине-белый флаг, флаг той части России, которая протестует против войны.
"Традиционно логотип "Артдокфеста" был красно-белый. И после войны мы даже внутри команды фестиваля обсуждали это... Я не считаю, что красный цвет принадлежит путинской России. Но некая отсылка, некое ощущение красного как чего-то реакционного, коммунистического, российского - имеет место. То, что люди хотят думать о России будущего без этого красного, ну не знаю... Приживется ли? Правильно ли? Но подобное чувство мне понятно. И я считаю, что каждый имеет право выражать свои чувства.
Время пройдет и все встанет на места", - считает Манский.
Напомним, сегодня, 23 апреля, у памятника Свободы прошел митинг движения "Русский голос против войны", целью которого было осуждение российской агрессии против Украины и поддержка ее борьбы за суверенитет.
Митинг у памятника открылся гимнами Латвии и Украины в исполнении Катрины Гупало. Также минутой молчания почтили жертв войны в Украине.
По разным оценкам, в мероприятии принимали участие от нескольких сотен до тысячи человек. Некоторые из них держали в руках плакаты или флаги Латвии, Украины и Беларуси, отмечает агентство LETA.
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