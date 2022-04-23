Украина надеется на статус кандидата страны ЕС в течение месяца

"Первый вопрос, с которым мы приехали, - это вступление в Европейский Союз. Все не так легко, как нам бы этого хотелось, но мы должны получить статус страны-кандидата уже в ближайший месяц… Я думаю, что для Украины это не только символ. Мы этого заслуживаем, и мы готовы экономически для того, чтобы это сделать", - сказала Шкрум.

Украина уже предоставила Еврокомиссии ответы на первую анкету-опросник о вступлении в ЕС и сделала это весьма быстро. Теперь готовятся ответы на второй опросник относительно Acquis communautaire (правовых норм ЕС)

"Не думаю, что он вообще был нужен, этот второй опросник. Мы со всем уважением относимся к процедуре получения статуса кандидата на членство. Но, я думаю, что уже по первому опроснику было ясно, что мы к этому готовы. Если есть второй опросник, - хорошо, мы так же быстро ответим и на второй. Это не вопрос к Украине, это вопрос к нашим европейским партнерам", - отметила Шкрум.

Она выразила убеждение, что Украина должна получить членство в ЕС в течение года и в процессе вступления не должна искусственно "привязываться" к другим странам.