Вс, 24.04.2022
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Виталий Манский, кинорежиссер

ВИДЕО ⟩ Фьюри нокаутировал Уайта в своём последнем поединке в карьере

ФОТО: Action Images via Reuters/Scanpix

Британский боксёр Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, победив своего соотечественника Диллиана Уайта.

Поединок проходил в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершился победой Фьюри техническим нокаутом в 6-м раунде.

С первых секунд Уайт занял центр ринга, но редко попадал по сопернику, в то время как Фьюри легко перестреливал соперника с дистанции. Развязка наступила в середине боя. Фьюри всё чаще захватывал инициативу, в итоге нокаутировав соперника на последних секундах шестого раунда.

Тайсон провёл успешную атаку в конце шестого раунда, нанеся коварный нокаутирующий удар, после которого Диллиан Уайт уже не смог продолжить поединок. Уайт сумел подняться на ноги, но судья принял решение остановить поединок в связи с тем, что Диллиан потерял равновесие.

Перед боем с Уайтом Фьюри заявил, что этот поединок будет последним в его профессиональной карьере.

Теперь на счету непобеждённого Фьюри 32 победы (23 нокаутом) и одна ничья. Статистика Уайта - 28 побед (19 нокаутом) и три поражения.

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