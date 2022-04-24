ВИДЕО ⟩ Фьюри нокаутировал Уайта в своём последнем поединке в карьере

Поединок проходил в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершился победой Фьюри техническим нокаутом в 6-м раунде.

С первых секунд Уайт занял центр ринга, но редко попадал по сопернику, в то время как Фьюри легко перестреливал соперника с дистанции. Развязка наступила в середине боя. Фьюри всё чаще захватывал инициативу, в итоге нокаутировав соперника на последних секундах шестого раунда.

Тайсон провёл успешную атаку в конце шестого раунда, нанеся коварный нокаутирующий удар, после которого Диллиан Уайт уже не смог продолжить поединок. Уайт сумел подняться на ноги, но судья принял решение остановить поединок в связи с тем, что Диллиан потерял равновесие.

OH MY GOD! TYSON FURY KO'S DILLIAN WHYTE!!! pic.twitter.com/RSnkno1q7o — Follow @FTB_VIDS (@FTB_VIDS) April 23, 2022

Перед боем с Уайтом Фьюри заявил, что этот поединок будет последним в его профессиональной карьере.

Теперь на счету непобеждённого Фьюри 32 победы (23 нокаутом) и одна ничья. Статистика Уайта - 28 побед (19 нокаутом) и три поражения.