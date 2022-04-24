И снова холод? На следующей неделе температура будет опускаться ниже нуля

В начале недели температура воздуха сохранится выше нуля, во второй половине дня столбики термометров во многих регионах поднимутся до +10...+13 градусов. В среду, 27 апреля, станет прохладнее - ночью температура воздуха местами может опуститься до 0...-5 градусов, максимальная температура в среду и четверг не превысит +10 градусов, а в выходные дни станет немного теплее.

На протяжении всей недели ожидается переменная облачность, местами возможны осадки - дождь, град и снег. Будет дуть слабый и умеренный северо-западный ветер.

В начале мая температура воздуха не будет такой низкой, как в последние дни апреля, но, скорее всего, сохранится ниже нормы, прогнозируют синоптики.