Вс, 24.04.2022
Меня уже тошнит от слова "фейк". Рассказывать о том, что страна себя сама бомбит, как в России говорят, - это просто дикость какая-то. Надя Дорофеева, певица
Надя Дорофеева, певица

И снова холод? На следующей неделе температура будет опускаться ниже нуля

Blue snowdrop flowers in early spring in the forest ФОТО: Shutterstock

На следующей неделе в Латвию поступят прохладные воздушные массы, температура воздуха иногда будет опускаться ниже нуля, но осадков будет мало, прогнозируют синоптики.

В начале недели температура воздуха сохранится выше нуля, во второй половине дня столбики термометров во многих регионах поднимутся до +10...+13 градусов. В среду, 27 апреля, станет прохладнее - ночью температура воздуха местами может опуститься до 0...-5 градусов, максимальная температура в среду и четверг не превысит +10 градусов, а в выходные дни станет немного теплее.

На протяжении всей недели ожидается переменная облачность, местами возможны осадки - дождь, град и снег. Будет дуть слабый и умеренный северо-западный ветер.

В начале мая температура воздуха не будет такой низкой, как в последние дни апреля, но, скорее всего, сохранится ниже нормы, прогнозируют синоптики.

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