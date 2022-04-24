Вс, 24.04.2022
Сначала ты не веришь. Ты думаешь: "Не может быть". Я не могла поверить в это две недели. Мозг как будто отрицает происходящее. Надя Дорофеева, украинская певица
Надя Дорофеева, украинская певица

На следующей неделе температура будет опускаться ниже нуля

Blue snowdrop flowers in early spring in the forest ФОТО: Shutterstock

На следующей неделе в Латвию поступят прохладные воздушные массы, температура воздуха иногда будет опускаться ниже нуля, но осадков будет мало, прогнозируют синоптики.

В начале недели температура воздуха сохранится выше нуля, во второй половине дня столбики термометров во многих регионах поднимутся до +10...+13 градусов. В среду, 27 апреля, станет прохладнее - ночью температура воздуха местами может опуститься до 0...-5 градусов, максимальная температура в среду и четверг не превысит +10 градусов, а в выходные дни станет немного теплее.

На протяжении всей недели ожидается переменная облачность, местами возможны осадки - дождь, град и снег. Будет дуть слабый и умеренный северо-западный ветер.

В начале мая температура воздуха не будет такой низкой, как в последние дни апреля, но, скорее всего, сохранится ниже нормы, прогнозируют синоптики.

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