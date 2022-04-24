Выявлено 322 новых случая Covid-19, ни один пациент не умер

Из выявленных вчера новых случаев заражения Covid-19 97 человек не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 225 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до отметки 449,9 случая.

Всего вчера было сделано 2485 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 13%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 817 316 жителей Латвии, скончались 5728 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 на лечении в больницах Латвии, за сутки увеличилось с 345 до 352 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За сутки было госпитализировано 19 пациентов с коронавирусом, выписаны восемь человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 136 пациентов, из них у 125 среднетяжелое течение заболевания, состояние 11 человек - тяжелое.