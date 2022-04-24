Отказ от российского газа: что дальше?

Он отметил, что решения об инфраструктуре, стоимость которой составляет 6% общего объема активов Conexus, будут приняты после консультаций с эстонским оператором Elering.

Как указал Барисс, Conexus считает приоритетными задачами решения правительства, которые касаются снабжения стран Балтии природным газом и возможных альтернатив.

"Например, в марте мы обеспечили необходимые мощности в хранилище, чтобы обеспечить хранение природного газа, а также приоритизировали его потоки, отдавая предпочтение тому, что из Клайпедского терминала сжиженного природного газа по соединению Литва - Латвия и Литва - Польша", - отметил Барисс.

Как сообщалось, 19 апреля правительство Латвии приняло концептуальное решение с 1 января 2023 года отказаться от российского природного газа.