Вс, 24.04.2022
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Виталий Манский, кинорежиссер

Отказ от российского газа: что дальше?

Газопровод. ФОТО: Dmitry Feoktistov

После отказа Латвии от поставок российского природного газа оператор газораспределительной системы AS Conexus Baltic Grid (Conexus) рассмотрит дальнейшие действия в отношении инфраструктуры компании для поставок газа из России, сообщил LЕТА председатель правления Conexus Улдис Барисс.

Он отметил, что решения об инфраструктуре, стоимость которой составляет 6% общего объема активов Conexus, будут приняты после консультаций с эстонским оператором Elering.

Как указал Барисс, Conexus считает приоритетными задачами решения правительства, которые касаются снабжения стран Балтии природным газом и возможных альтернатив.

"Например, в марте мы обеспечили необходимые мощности в хранилище, чтобы обеспечить хранение природного газа, а также приоритизировали его потоки, отдавая предпочтение тому, что из Клайпедского терминала сжиженного природного газа по соединению Литва - Латвия и Литва - Польша", - отметил Барисс.

Как сообщалось, 19 апреля правительство Латвии приняло концептуальное решение с 1 января 2023 года отказаться от российского природного газа.

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