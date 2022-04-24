Макрон или Ле Пен: выбор между чумой и холерой

"Даже если электорат [крайне левого кандидата в президенты Жан-Люка] Меланшона не хочет избирать Макрона, они в конечном итоге выберут его", - сказал Хамза Маата, уроженец Марокко и гражданин Франции, который работает главой инспекции в международном банковском концерне BNP Paribas, а также работал в парижском аналитическом центре Open Diplomacy.

Он голосовал за Меланшона в первом туре, но, по его собственным словам, всегда знал, что в итоге ему все равно придется выбирать Макрона. "Я голосовал за Меланшона, потому что знал, что из левых кандидатов он был единственным, кто прошел бы во второй тур", - сказал он, объяснив, что это было стратегическое голосование - Макрон прошел бы во второй тур в любом случае, Меланшон - нет.

"Теперь, во втором туре, я делаю тот же стратегический выбор, выбирая Макрона", - пояснил Маата. По его словам, он понимает, почему часть избирателей Меланшона, которых в первом туре было почти 22 процента, во втором могут вообще никого не избрать. "Левые чувствуют, что оказались в ловушке", - сказал он, пояснив, что ни Макрон, ни Ле Пен не являются для них идеальным выбором, поскольку ни один из них не представляет их взгляды и не занимается важными для них проблемами.

"За последние пять лет Макрон ничего не изменил c точки зрения Ле Пен, ничего не сделал для поддержки более бедных людей и не уменьшил неравенство в обществе", - сказал Маата, по оценке которого, именно эти два фактора принесли Ле Пен ее сегодняшнюю популярность.

"Макрону дали мандат на борьбу с крайне правыми, но он этого не сделал".

Предыдущие опросы показывают, что до двух третей электората Меланшона могут не пойти в воскресенье на выборы - потому, что Меланшон сам призвал своих избирателей не отдавать Ле Пен ни единого голоса.

Между строк в этом можно прочитать, что за Ле Пен нельзя голосовать ни при каких обстоятельствах, а за Макрона пусть каждый голосует по совести, но твердой рекомендации голосовать за Макрона не было.

По словам Мааты и Кесы, можно предположить, что на самом деле за Макрона придет проголосовать большее количество избирателей Меланшона, нежели показывают опросы.

Есть значительная часть общества, для которой Ле Пен была бы совершенно неприемлема в качестве президента, и избиратели Меланшона все же предпочитают Макрона Ле Пен.

"Есть опасения, что с Ле Пен Франция начнет закрываться. Не то, чтобы она ушла из Евросоюза, но стала бы слишком патриотичной. Большинство населения не может себе представить, какой была бы Франция с Ле Пен", - сказала Кеса.

"Для многих предстоящие выборы - это выбор между чумой и холерой, то есть особого выбора нет".