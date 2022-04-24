Компании спешат скрыть свои связи с Россией, меняя гражданство собственников или должностных лиц

Среди наиболее известных таких компаний есть фирма, которая занимается быстрыми кредитами и другими финансовыми услугами - 4finance, но она далеко не единственная. Владелец другой компании, гражданин России, который является деловым партнером попавшего под санкции Дмитрия Мазепина, полностью передал ее своей жене - гражданке Латвии. То, как происходят такие изменения, часто указывает на их формальный характер. Кроме того, представителей этих компаний объединяет нежелание говорить об этом.

Объявление об изменениях в структуре появилось на сайте компании 4finance через месяц после начала войны в Украине. Это международный холдинг, представленный в Латвии и выросший в Латвии. Настоящими бенефициарами компании указаны двое - юрист Эдгар Дупатс и гражданка России Вера Бойко. И заявленные изменения напрямую связаны с последней. В. Бойко - мать российского миллиардера Олега Бойко. О. Бойко при этом считается реальной движущей силой компании. Он не скрывает этого в интервью о своей бизнес-империи.

Первоначально сообщалось, что семья Бойко передала свои доли родственникам, которые являются гражданами Украины. 14 апреля о новых владельцах было сказано: "Никто не является гражданином России и не имеет отношения к семье Бойко". В компании публично подчеркивают, что изменения были запланированы давно, но война в Украине их ускорила. Однако они еще не отражены в Регистре предприятий Латвии. 17 марта из правления и совета вышли все, кто был гражданином России. На тот момент О. Бойко не было ни в одном санкционном списке, но в середине апреля его включила в список санкций Канада.

Вопрос о том, мешала ли российская тень работать или смена собственника стала гарантией безопасности от возможных санкций, остается открытым. 4finance отказалась подробно комментировать ситуацию.

По данным Lursoft, аналогичный отказ от видимых связей с Россией наблюдается и в ряде других компаний. Особого внимания заслуживает фирма Ultramar. В начале марта право собственности на компанию гражданин России Андрей Бонч-Бруевич передал своей жене Елене, гражданке Латвии.

Ultramar перевозит минеральные удобрения и является партнером компании Uralkali Trading, владельцем которой является Дмитрий Мазепин.

А. Бонч-Бруевич также оставил правление компании. От комментариев в Ultramar отказались.

В нескольких компаниях владельцы и должностные лица изменили свое гражданство в реестрах. Например, в апреле этого года оптовик TFN Trading не только сместил члена правления с российским гражданством, но и его владельцы Константин Гескин и Андрей Самойлов, ранее указавшие в качестве гражданства и места жительства Россию, в апреле сменили гражданство на израильское, а место жительство - на Латвию и Италию. Представители этой компании также не комментируют случившееся и причины произошедшего.

В Регистре предприятий пришли к выводу, что с началом войны в Украине заявок на подобные изменения действительно поступает больше.

Также и в самом бизнес-сообществе признают, что присутствие России в любом виде означает затруднения для бизнеса. Глава Торгово-промышленной палаты Латвии Янис Эндзиньш признает, что одно дело, когда человек в санкционном списке - это очень большая проблема, но бывают и проблемы, когда просто присутствует российский и белорусский капитал.

Кроме того, это также вопрос репутации, который может отпугнуть как деловых партнеров, так и клиентов.

По данным Lursoft, с 24 февраля количество компаний с собственниками из России уменьшилось на 90, а с должностными лицами из России - примерно на 40. В целом количество связанных с Россией компаний в Латвии по-прежнему значительно - около четырех тысяч. Часть из них не имеет реальной деятельности и товарооборота.