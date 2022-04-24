Украинская разведка: Россия вводит в Харьковской области рубли

Сообщается, что российские солдаты агитируют жителей Харькова выезжать в Россию за покупками.

"Жители оккупированных территорий массово отказываются от вражеской "помощи" и удивляют россиян самоорганизацией. На оккупированных территориях Харьковской области разворачивается широкое волонтерское движение", - говорится в сообщении разведки.

Также отмечается, что российские военные пытаются деморализовать жителей области, распространяя информацию, о том, что "Украина отключила электроснабжение населенных пунктов", а также что "Харьков уже почти оккупирован русскими".

Кроме того, на временно оккупированной части Харьковской области устанавливается оборудование российского оператора мобильной связи "Мегафон".

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта, невозможно.