Фото ⟩ Меган Маркл неправильно нарисовала флаг Украины на церемонии спортивных игр

В прошлое воскресенье в Нидерландах состоялась церемония открытия Invictus Games. Это международное мероприятие для военнослужащих, получивших ранения или страдающих заболеваниями, влияющими на качество их жизни. Invictus Games были основаны принцем Гарри, поэтому на этот раз на церемонии была замечена и сама Меган.

Во время мероприятия герцогиня встретилась с детьми, которые пришли на церемонию. На фотографиях, опубликованных после мероприятия, видно, как Меган аккуратно пишет слово "мир" на желто-голубой картине, которая на первый взгляд похожа на украинский флаг. Однако, присмотревшись, можно увидеть, что герцогиня перевернула флаг вверх ногами - над горизонтальной синей полосой видна горизонтальная желтая полоса. На государственном флаге Украины изображена синяя полоса над желтой полосой.

Несмотря на путанницу, пара объявила, что в прошлом месяце они сделали пожертвования в благотворительные организации, чтобы поддержать народ Украины.

На церемонии открытия Invictus Games принц Гарри и Меган почтили мужество украинской команды. "Слава Украине!" - сказала Меган на сцене и добавила, что все в мыслях вместе с украинской командой.

Украинская команда получила овации и громкие аплодисменты, когда прибыла на церемонию в Гааге в субботу вечером.