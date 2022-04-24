Украина сегодня: гибель трехмесячного ребенка, рубли в Харьковской области и праздник Пасхи в стране

Около 60% украинцев исповедуют православие, и уже сегодня они отмечают Пасху. Все ли планируют праздновать и как готовятся к торжеству во время войны, рассказала журналистка из Украины Евгения Лагода.

Российские военные на захваченных территориях в Харьковской области вводят в оборот российские рубли и подключают связь от российского оператора "Мегафон", сообщает Главное управление разведки Украины, пишет Русская служба BBC.

Литва предлагает Европейскому союзу (ЕС) ввести санкции против патриарха Российской православной церкви (РПЦ) Кирилла, который поддерживает агрессию Кремля в Украине, подтвердил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис в интервью порталу 15min.lt.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 23 апреля, раскритиковал решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша посетить на следующей неделе сначала Москву, а затем Киев.

В результате ракетного обстрела в Одессе в субботу, 23 апреля, погибли представители трех поколений одной семьи, в том числе трехмесячная девочка, сообщает украинское новостное агентство УНИАН.

16 апреля возле посольства Российской Федерации в Вильнюсе активистки провели акцию, чтобы привлечь внимание мировой общественности к военным преступлениям в Украине.

Снаряд со стороны Украины попал в село Отрадное в Белгородской области. Об этом заявил глава Белгородского района Владимир Перцев. Снаряд упал в поле, находящемся на территории села. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений и повреждений зданий не было.

Россия содержит пленных украинцев в колониях общего режима, которые не перепрофилированы в лагеря для военнопленных. Об этом заявила омбудсмен Верховной рады Людмила Денисова. Как утверждает Денисова, военнопленные находятся в ИК-1 в городе Зверево и в ИК-12 в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Заключенных, находившихся в этих колониях ранее, переселили в ИК-10 в Ростове-на-Дону, где они, по данным Денисовой, "спят в три смены". Украинских военных, как утверждает омбудсмен, охраняют сотрудники ФСИН и заключенные, которых оставили на подсобных работах. Российские официальные лица ситуацию не комментировали.