Эстонские предприниматели планируют построить АЭС. Латвия пока ждет

Деятельность малых ядерных реакторов будет намного безопаснее, а их небольшие размеры позволят размещать их в странах, которые не могут позволить себе строительство больших реакторов. Уже найдено несколько мест, где его потенциально можно построить. Предприниматели побывали в нескольких странах, были и в Латвии, но не встречались с министром экономики, который наблюдает за энергетическим рынком. Вместо этого эстонцев принял министр обороны.

В интервью передаче премьер-министр Эстонии подтверждает, что проект малой атомной электростанции интересен и что от предпринимателей ждут новостей о том, будет ли он жизнеспособным.

Идея малых реакторов актуальна в Канаде уже несколько лет.

Планируется, что первый новый реактор будет готов в ближайшие 5-6 лет.

Latvenergo подтверждает, что они не отказываются от такой идеи, но латвийский производитель энергии пока ждет. Пока Латвия занимается только исследованием того, как такая атомная энергетика может вписаться в общий энергетический рынок.

Совместные энергетические проекты в странах Балтии часто терпели неудачу. Терминалы сжиженного газа построила только Литва, а Латвия до сих пор не смогла их внедрить. Проект Висагинского атомного реактора, который планировалось построить в Литве с 2007 года, сорвался из-за политического шума.

Литва выключила советскую Игналинскую АЭС, потому что это было одним из предварительных условий членства наших соседей в Европейском союзе. После этого шага электричество для наших соседей стало дороже на 80%. Зависимость от России значительно возросла. После различных переговоров и соглашений, подписанных официальными лицами, было решено, что Висагинский реактор будет построен тремя странами Балтии, возможно, Польшей и японской компанией HITACHI. На референдуме 62% литовцев проголосовали против этого строительства. Проект был остановлен, затем заморожен. Однако в случае реализации было обещано, что Висагинас начнет производить электроэнергию в 2021 или 2022 году. К этому времени страны Балтии были бы гораздо более подготовлены к энергетическому кризису. Тогдашний президент Латвии Валдис Затлерс вспоминает, что Россия приложила огромные усилия, чтобы эта идея провалилась.

Хотя операторы балтийской системы передачи решили ввести ограничения на импорт электроэнергии из России после войны в Украине, Латвия, Литва и Эстония продолжают покупать российскую электроэнергию. По данным NordPool, в марте этот объем увеличился даже вдвое по сравнению с январем и достигает почти 600 тыс. МВтч.

Несколько ведущих латвийских физиков-ядерщиков призывают латвийских политиков не упускать возможность, которую сейчас предлагает нам Эстония. Реакторы нового типа, которые на бумаге все еще выглядят как проекты, намного меньше, чем монстры в Игналине и других местах бывшего Советского Союза. Их технологии также будут существенно отличаться, что позволит обеспечить и потребление Латвии.

Эстонская компания, которая планирует построить атомную электростанцию, утверждает, что радиоактивные отходы, скорее всего, будут храниться в одной из скандинавских стран. Такие хранилища располагаются глубоко в скалах.