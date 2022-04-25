Выходные звезд ⟩ Обед Киркорова с Тимати, Пасха и верующая Бузова
Большинство российских знаменитостей на этих выходных поделились семейными фотографиями с пасхальными куличами и крашеными яйцами.
Большинство российских знаменитостей на этих выходных поделились семейными фотографиями с пасхальными куличами и крашеными яйцами.
Валерия с баранками
Пасхальный стол Кристины Асмус
Эммануил Виторган отметил Песах в большой компании
Ирина Горбачева осветила кулич
Настя Каменских тоже показала свое угощение
Полина Фаворская делала селфи
Семейное фото Сергея Жукова
Катерина Шпица ела мороженое
Праздничный стол Лауры Джугелии
Дана Борисова тоже отмечала Пасху
Праздничные куличи Леры Кудрявцевой
Нарядная Юлия Савичева
Сексапильная Алена Водонаева
Пасхальный стол Ольги Орловой
Анна Заворотнюк была в церкви
Демис Карибидис готовил
Ольга Серябкина снимала селфи
Ольга Бузова тоже поздравила православных с Пасхой
Анна Седокова и Янис Тимма тоже отметили Пасху
Филипп Киркоров обедал с Тимати
Интарс Бусулис на гастролях
Ксения Собчак поздравила с Пасхой фрагментом Евангелия от Матфея
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