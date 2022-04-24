Эммануэль Макрон лидирует на президентских выборах во Франции

Все наиболее влиятельные экзит-поллы отдали Макрону от 57,6% до 58,2% голосов избирателей. Его соперница Марин Ле Пен получила, по разным данным, от 41,8% до 42,4% голосов.

На предыдущих президентских выборах в 2017 году Макрон также одержал победу над Ле Пен во втором туре. Тогда президент Франции получил 66,1% голосов, а его соперница - 33,9%.

В первом туре нынешних выборов Макрон получил 27,8%, Ле Пен - 23,2%.