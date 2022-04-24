Вс, 24.04.2022
Я всегда в своих обращениях говорю, что пока мы тут, Мариуполь - это Украина. Мариуполь - это всегда Украина, как бы кто что не говорил. Борьба продолжается. Святослав Паламар, заместитель командира украинского полка "Азов"
Святослав Паламар, заместитель командира украинского полка "Азов"

Эммануэль Макрон лидирует на президентских выборах во Франции

Эммануэль Макрон ФОТО: SIPA/Scanpix

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов, свидетельствуют данные экзит-поллов, пишет "Медуза".

Все наиболее влиятельные экзит-поллы отдали Макрону от 57,6% до 58,2% голосов избирателей. Его соперница Марин Ле Пен получила, по разным данным, от 41,8% до 42,4% голосов.

На предыдущих президентских выборах в 2017 году Макрон также одержал победу над Ле Пен во втором туре. Тогда президент Франции получил 66,1% голосов, а его соперница - 33,9%.

В первом туре нынешних выборов Макрон получил 27,8%, Ле Пен - 23,2%.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back