Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах во Франции

Все наиболее влиятельные экзит-поллы отдали Макрону от 57,6% до 58,2% голосов избирателей. Его соперница Марин Ле Пен получила, по разным данным, от 41,8% до 42,4% голосов.

🔴 #BREAKING - Emmanuel #Macron is elected to a second term as #French president on Sunday evening with 58.2% of the vote, according to an estimate from the Ipsos polling institute.



Follow our special coverage on @FRANCE24: https://t.co/gcjHqYbf1a pic.twitter.com/gXKznZa32b — FRANCE 24 English (@France24_en) April 24, 2022

На предыдущих президентских выборах в 2017 году Макрон также одержал победу над Ле Пен во втором туре. Тогда президент Франции получил 66,1% голосов, а его соперница - 33,9%.

В первом туре нынешних выборов Макрон получил 27,8%, Ле Пен - 23,2%.