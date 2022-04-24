FT: Путин потерял интерес к мирному договору и теперь хочет захватить украинские земли

По данным источников издания, после неудач российской армии в начале войны Путин серьезно рассматривал возможность мирного урегулирования, однако сейчас не видит никаких перспектив для этого.

На позицию российского президента повлияло также уничтожение крейсера "Москва". Это привело его в ярость, рассказали двое собеседников FT.

"После "Москвы" он не выглядит победителем, потому что это было унизительно", - сказал один из источников.

Собеседники издания также отмечают, что у Путина, вероятно, сложились искаженные взгляды на войну из-за докладов российского командования и репортажей государственного телевидения. В разговорах он якобы настаивал на том, что российские силы не стреляли по мирным жителям, в частности, во время осады "Азовстали" в Мариуполе.

"Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по телевизору, и он хочет выиграть по-крупному", - заявил один из источников FT.

По данным издания, в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем 22 апреля Владимир Путин заявил, что переговоры с Киевом зашли в тупик. Он обвинил Украину в том, что она не идет на уступки и подчеркнул, что сейчас не время для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Участники переговоров сделали из этого вывод, что

действия России будут направлены на то, чтобы захватить больше территории, а не на то, чтобы прийти к мирному соглашению.