Пн, 25.04.2022
Много было митингов в поддержку русского языка, русских школ, 9 мая, и, как бы не звучали эти цели вегетарианскими, за этими митингами всегда чувствовалась прокремлевская идеология. Виталий Манский, кинорежиссер
Виталий Манский, кинорежиссер
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Гороскоп на неделю с 25 апреля по 1 мая: "коридор затмений", или самый опасный день месяца

Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com/vancarlosfr

"Последние дни апреля - "коридор затмений" - принесут (...) значимые события, хотя всем нам уже хочется пожить просто без них, без значимых", - написала известный российский астролог Василиса Володина в своем Instagram.

Не исключено, что на нашем пути могут появиться новые ловушки. Все потому, что планеты и звезды спустят нас с небес на землю и заставят тратить много времени и нервов на решение бытовых проблем. Это будет не самый простой период, так что

необходимо взять себя в руки с первых минут понедельника и ставаться собранными до субботы включительно, ведь она станет самым опасным днем апреля,

предупредили астрологи DailyHoro и дали свой прогноз на этот период для представителей каждого знака зодиакального круга..

Овен

Первый "коридор затмений" 2022 года начнется уже в эту в субботу, поэтому Овнам удастся решить свои кармические задачи, изменить жизненный путь и выбрать новые цели. Делать это нужно крайне осторожно и осмысленно. Торопиться до 30 апреля и в первые дни мая точно нельзя. В противном случае можно наломать дров и закопаться еще глубже в проблемы. Да, Овны сильны, поэтому смогут адаптироваться к любым неприятностям, однако лучше просто избежать с ними встречи. На этой неделе не стоит отправляться в дальние поездки и совершать дорогостоящие покупки.

Телец

Звезды и планеты обнажат самые главные уязвимые точки Тельцов. Это будет время, когда представителям данного знака стоит быть крайне осторожными во всех своих начинаниях. Начнется неделя с благоприятной ноты, однако уже в среду Тельцов, как и других людей, ждут неприятные изменения из-за соединения Венеры и Нептуна. Период будет крайне непростым, поэтому астрологи советуют Тельцам доверять только самим себе. Большие проблемы в конце недели ожидают тех, кто занят в творческой сфере - рекламщиков, дизайнеров, писателей, музыкантов.

Близнецы

Близнецам, скорее всего, придется потратить часть средств на новые дорогостоящие приобретения. Астрологи отмечают повышенную вероятность поломки бытовой техники, автомобиля. Есть вероятность того, что даже новая вещь окажется хрупкой и некачественной. Самое главное лекарство от бед для Близнецов - их общительность. Однако она же может стать и камнем преткновения. Важно общаться с приятными людьми, но молчать о своих проблемах и планах на будущее.

Рак

У Раков будет много трудностей и нервных ситуаций, однако звезды компенсируют это тем, что постараются хотя бы частично воплотить мечты этих людей в реальность. В общении с людьми Раки могут стать бесцеремонными, что помешает им в создании новых прочных связей и построении здоровых любовных отношений. Чтобы все было хорошо, нужно научиться держать себя в руках, соблюдая минимальные правила этикета в общении.

Лев

Львам стоит постараться обуздать свой негатив, поскольку из-за него эти люди могут пойти ко дну. Не стоит ругаться на судьбу и искать виноватых в своих проколах. Ответственность за свое текущее положение им нужно взять на себя. Это позволит правильно взглянуть на ситуацию и произвести правильное впечатление на коллег и новых деловых партнеров. Напористость Львов поугаснет, но может вернуться к ним с новой силой в воскресенье, после затмения. Астрологи настоятельно советуют представителям данного знака не принимать скоропалительных решений.

Дева

Девам астрологи в первую очередь советуют защититься от негативной энергии окружающих. В окружении Дев появится много токсичных личностей, готовых на все ради успеха. Это значит, что также нельзя распространяться о своих планах и желаниях. Помощь окружающим лучше свести к минимуму, поскольку это принесет больше забот, чем пользы. В работе и делах Девам лучше избегать порывистости и импульсивности. Если делать все с холодной головой, получится изменить жизнь к лучшему и остаться на плаву.

Весы

Весам, несмотря на проблемы, вызванные началом ретроградного Плутона и "коридором затмений", удастся воплотить некоторые свои мечты в реальность. Эксперты считают, что в период с 25 апреля по 1 мая безраздельно править миром и людьми будет эгоизм. Весам не нужно бояться этого, ведь сами ночные светила диктуют подобные правила. Если кто-то пойдет на жертвы ради Весов, им стоит ответить тем же. Это существенно укрепит отношения с этим человеком.

Скорпион

Скорпионам стоит помнить о большой опасности несдержанных обещаний. На этой неделе она будет возведена в степень. Если много говорить и давать заведомо ложные обещания окружающим ради своей выгоды, это может вызвать начало черной полосы в жизни. Перед началом "коридора затмений" ни в коем случае нельзя лгать, лицемерить, проявлять мелочность. Также сейчас нельзя терять бдительность в работе с деньгами и документами. Можно совершить непоправимую ошибку. Конец недели ознаменуется частыми сменами настроения.

Стрелец

Стрельцам Вселенная поможет развязать кармические узлы, но потребует за это открытости и честности. Также звезды и планеты хотят, чтобы люди этого знака шли на примирение с близкими и своими врагами. Нужно искать пути решения неурядиц, а не создавать новые прецеденты. Это в значительной степени улучшит репутацию Стрельцов, поскольку люди увидят их с новой стороны. Еще на этой неделе астрологи советуют представителям этого знака поменьше переутомляться. Нужно свести к минимуму физические нагрузки. Лучше просто почаще выходить на улицу, гулять, ходить пешком.

Козерог

Козерогам стоит защитить себя от энергетических вампиров и токсичных людей в целом. Их станет намного больше обычного, причем именно к Козерогам у них будет особая тяга. Начать неделю важно с наведения порядка у себя дома. Это поможет Козерогам снизить вероятность появления проблем с настроением. Даже в период апогея негативной энергии в конце недели это сделает Козерогов стабильнее в эмоциональном плане. Если им начнут вставлять палки в колеса, лучше не отвечать тем же своим обидчикам. Это может сильно испортить карму.

Водолей

Водолеев ожидает на этой неделе множество мелких, но крайне болезненных неурядиц в самых разных сферах жизни. Это приведет к появлению стресса, апатии сильной усталости. Влияние на окружающих сильно снизится. Водолеям будет гораздо сложнее управлять людьми и взаимодействовать с ними. Что касается здоровья, то тут тоже необходимо будет быть чуточку осторожнее - астрологи советуют поменьше есть жирной пищи, не налегать на вредные продукты вроде кофе и фастфуд.

Рыбы

Всем Рыбам, которые строили грандиозные планы на эту неделю, стоит быть осторожнее и более разумно тратить энергию, время и силы на важные дела. Это не самое подходящее время для решения юридических проблем, для покупок и поездок. Эксперты советуют Рыбам творить больше добра, но не просить при этом ничего взамен. На данном этапе необходимо больше отдавать этому миру, нежели принимать.

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