Гороскоп на неделю с 25 апреля по 1 мая: "коридор затмений", или самый опасный день месяца

Телец

Звезды и планеты обнажат самые главные уязвимые точки Тельцов. Это будет время, когда представителям данного знака стоит быть крайне осторожными во всех своих начинаниях. Начнется неделя с благоприятной ноты, однако уже в среду Тельцов, как и других людей, ждут неприятные изменения из-за соединения Венеры и Нептуна. Период будет крайне непростым, поэтому астрологи советуют Тельцам доверять только самим себе. Большие проблемы в конце недели ожидают тех, кто занят в творческой сфере - рекламщиков, дизайнеров, писателей, музыкантов.

Близнецы

Близнецам, скорее всего, придется потратить часть средств на новые дорогостоящие приобретения. Астрологи отмечают повышенную вероятность поломки бытовой техники, автомобиля. Есть вероятность того, что даже новая вещь окажется хрупкой и некачественной. Самое главное лекарство от бед для Близнецов - их общительность. Однако она же может стать и камнем преткновения. Важно общаться с приятными людьми, но молчать о своих проблемах и планах на будущее.

Рак

У Раков будет много трудностей и нервных ситуаций, однако звезды компенсируют это тем, что постараются хотя бы частично воплотить мечты этих людей в реальность. В общении с людьми Раки могут стать бесцеремонными, что помешает им в создании новых прочных связей и построении здоровых любовных отношений. Чтобы все было хорошо, нужно научиться держать себя в руках, соблюдая минимальные правила этикета в общении.

Лев

Львам стоит постараться обуздать свой негатив, поскольку из-за него эти люди могут пойти ко дну. Не стоит ругаться на судьбу и искать виноватых в своих проколах. Ответственность за свое текущее положение им нужно взять на себя. Это позволит правильно взглянуть на ситуацию и произвести правильное впечатление на коллег и новых деловых партнеров. Напористость Львов поугаснет, но может вернуться к ним с новой силой в воскресенье, после затмения. Астрологи настоятельно советуют представителям данного знака не принимать скоропалительных решений.

Дева

Девам астрологи в первую очередь советуют защититься от негативной энергии окружающих. В окружении Дев появится много токсичных личностей, готовых на все ради успеха. Это значит, что также нельзя распространяться о своих планах и желаниях. Помощь окружающим лучше свести к минимуму, поскольку это принесет больше забот, чем пользы. В работе и делах Девам лучше избегать порывистости и импульсивности. Если делать все с холодной головой, получится изменить жизнь к лучшему и остаться на плаву.

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