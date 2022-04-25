Пн, 25.04.2022
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Виталий Манский, кинорежиссер

Посол Эстонии в Украине: У России есть военные планы против Эстонии

Иллюстративное фото ФОТО: Alexander Ermochenko

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в интервью телеканалу "Украина 24" заявил, что Россия угрожает Эстонии, и у Москвы есть военные планы против нее.

"Мы знаем, что у России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать.

Мы предоставляем Украине оружие, и каждый "Джавелин", поражающий российский танк, делает угрозу против нас меньше", - заявил посол.

"Мы решили, что мы никогда не оставим вас наедине. Также не оставим других друзей, которые тоже становятся жертвами агрессии, - отметил Кууск.

- Мы очень прагматичны, на самом деле. Мы маленькие, но хотим сказать, что мы компактны. Мы знаем, что наша оборона, защита начинается с Донбасса".

Как отмечает "Укринформ", с учетом размера ВВП, Эстония среди всех стран мира пообещала больше всего помощи Украине.

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