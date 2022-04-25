Посол Эстонии в Украине: У России есть военные планы против Эстонии
Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в интервью телеканалу "Украина 24" заявил, что Россия угрожает Эстонии, и у Москвы есть военные планы против нее.
Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в интервью телеканалу "Украина 24" заявил, что Россия угрожает Эстонии, и у Москвы есть военные планы против нее.
"Мы знаем, что у России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать.
"Мы решили, что мы никогда не оставим вас наедине. Также не оставим других друзей, которые тоже становятся жертвами агрессии, - отметил Кууск.
- Мы очень прагматичны, на самом деле. Мы маленькие, но хотим сказать, что мы компактны. Мы знаем, что наша оборона, защита начинается с Донбасса".
Как отмечает "Укринформ", с учетом размера ВВП, Эстония среди всех стран мира пообещала больше всего помощи Украине.
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