В Брянске в 100 км от границы с Украиной загорелась нефтебаза

Информация о пожаре на нефтяной базе министерства управление Брянской области получило в 2 часа ночи.

Агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Брянской области сообщило, что горят резервуары нефтебазы.

Местные жители в соцсетях сообщили, что на нефтебазе были слышны взрывы, после чего начался пожар.

СМИ также сообщили, что из округи нефтебазы были эвакуированы жители.

Напомним, 1 апреля загорелась нефтебаза в Белгороде, который также находится неподалеку от границы с Украиной.

Тогда Губернатор области Вячеслав Гладков утверждал, что два российских вертолета на низкой высоте залетели на территорию России и обстреляли принадлежащую "Роснефти" нефтебазу.

В свою очередь в Министерстве обороны Украины рассказали, что Украины защищается от российской агрессии на своей территории и она не должна нести ответственность за события, происходящие на российской территории.

Выросло число погибших в оборонном НИИ

Число погибших в пожаре, произошедшем в российском оборонном научно-исследовательском институте в Твери, выросло до 17, сообщает "Интерфакс".

Еще восемь человек считаются пропавшими без весте.

Пожар уничтожил четырехэтажное здание Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны. В четверг сообщалось у пяти погибших.

Некоторым сотрудникам института пришлось выпрыгивать из окон верхних этажей, рассказали СМИ очевидцы.

Несколько пострадавших были госпитализированы, один из них - в отделение интенсивной терапии.

Пожар начался в одной из кабинетов в результате аварийного режима работы электросети.

В институте разрабатывались устройства навигации и управления для космических аппаратов, военных самолетов и ракет.