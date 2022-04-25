В Брянске в 100 км от границы с Украиной загорелась нефтебаза

Информация о пожаре на нефтяной базе министерства управление Брянской области получило в 2 часа ночи.
Агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Брянской области сообщило, что горят резервуары нефтебазы.
Местные жители в соцсетях сообщили, что на нефтебазе были слышны взрывы, после чего начался пожар.
СМИ также сообщили, что из округи нефтебазы были эвакуированы жители.
Напомним, 1 апреля загорелась нефтебаза в Белгороде, который также находится неподалеку от границы с Украиной.
Тогда Губернатор области Вячеслав Гладков утверждал, что два российских вертолета на низкой высоте залетели на территорию России и обстреляли принадлежащую "Роснефти" нефтебазу.
В свою очередь в Министерстве обороны Украины рассказали, что Украины защищается от российской агрессии на своей территории и она не должна нести ответственность за события, происходящие на российской территории.
Выросло число погибших в оборонном НИИ
Число погибших в пожаре, произошедшем в российском оборонном научно-исследовательском институте в Твери, выросло до 17, сообщает "Интерфакс".
Еще восемь человек считаются пропавшими без весте.
Пожар уничтожил четырехэтажное здание Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны. В четверг сообщалось у пяти погибших.
Некоторым сотрудникам института пришлось выпрыгивать из окон верхних этажей, рассказали СМИ очевидцы.
Несколько пострадавших были госпитализированы, один из них - в отделение интенсивной терапии.
Пожар начался в одной из кабинетов в результате аварийного режима работы электросети.
В институте разрабатывались устройства навигации и управления для космических аппаратов, военных самолетов и ракет.
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