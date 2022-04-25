Выявлено 123 новых случая Covid-19, скончался один человек

Умерший входил в возрастную категорию от 60 до 69 лет.

Из выявленных вчера новых случаев заражения Covid-19 35 человек не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 88 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до отметки 446,9 случая.

Всего вчера было сделано 1860 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,6%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 817 439 жителей Латвии, скончались 5729 человек.