В Латвии к работе приступили уже более 1300 украинских гражданских лиц
По состоянию на 21 апреля в Латвии приступили к работе 1354 украинских гражданских лица, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).
По состоянию на 21 апреля в Латвии приступили к работе 1354 украинских гражданских лица, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).
Восемь украинских беженцев с 24 февраля по 21 апреля зарегистрировались в качестве лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность.
Из всех зарегистрировавших ведение хозяйственной деятельности лиц одно осуществляет работу по профилю вспомогательных образовательных услуг, еще одно занимается предоставлением индивидуальных услуг, не квалифицированных в иных регистрах, и шесть человек предоставляют услуги салонов красоты и парикмахерских.
Больше всего вакансий в сфере производства и строительства, а также недвижимости – 1501 и 948 вакансий соответственно. Еще 332 вакансии предложены в сфере общественного питания и пищевой промышленности, 300 – в сфере услуг, 240 – в сфере транспорта и логистики, 223 – в отрасли сельского хозяйства и окружающей среды, 147 – в туризме и гостиничном бизнесе, 138 – в торговле и маркетинге, 110 – в сфере здравоохранения и социального ухода и 57 – в области энергетики и электроэнергии.
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