Пн, 25.04.2022
Я всегда в своих обращениях говорю, что пока мы тут, Мариуполь - это Украина. Мариуполь - это всегда Украина, как бы кто что не говорил. Борьба продолжается. Святослав Паламар, заместитель командира украинского полка "Азов"
Святослав Паламар, заместитель командира украинского полка "Азов"

В Латвии к работе приступили уже более 1300 украинских гражданских лиц

Украинские беженцы. ФОТО: Jānis Vingris

По состоянию на 21 апреля в Латвии приступили к работе 1354 украинских гражданских лица, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).

Восемь украинских беженцев с 24 февраля по 21 апреля зарегистрировались в качестве лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность.

Из всех зарегистрировавших ведение хозяйственной деятельности лиц одно осуществляет работу по профилю вспомогательных образовательных услуг, еще одно занимается предоставлением индивидуальных услуг, не квалифицированных в иных регистрах, и шесть человек предоставляют услуги салонов красоты и парикмахерских.

Как уже сообщалось, по данным на 13 марта, работу украинским беженцам предложили 534 латвийских работодателя.

Больше всего вакансий в сфере производства и строительства, а также недвижимости – 1501 и 948 вакансий соответственно. Еще 332 вакансии предложены в сфере общественного питания и пищевой промышленности, 300 – в сфере услуг, 240 – в сфере транспорта и логистики, 223 – в отрасли сельского хозяйства и окружающей среды, 147 – в туризме и гостиничном бизнесе, 138 – в торговле и маркетинге, 110 – в сфере здравоохранения и социального ухода и 57 – в области энергетики и электроэнергии.

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