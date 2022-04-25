В Латвии к работе приступили уже более 1300 украинских гражданских лиц

Из всех зарегистрировавших ведение хозяйственной деятельности лиц одно осуществляет работу по профилю вспомогательных образовательных услуг, еще одно занимается предоставлением индивидуальных услуг, не квалифицированных в иных регистрах, и шесть человек предоставляют услуги салонов красоты и парикмахерских.

Больше всего вакансий в сфере производства и строительства, а также недвижимости – 1501 и 948 вакансий соответственно. Еще 332 вакансии предложены в сфере общественного питания и пищевой промышленности, 300 – в сфере услуг, 240 – в сфере транспорта и логистики, 223 – в отрасли сельского хозяйства и окружающей среды, 147 – в туризме и гостиничном бизнесе, 138 – в торговле и маркетинге, 110 – в сфере здравоохранения и социального ухода и 57 – в области энергетики и электроэнергии.