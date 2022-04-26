Правильные матрасы дарят людям счастье
Каждый из нас мечтает спать крепко и сладко. Также очень важно после пробуждения чувствовать себя бодрым и счастливым. Эксперты здорового сна Askona уверены, что здоровый сон дарит людям счастье, важно лишь грамотно его организовать. Одно из условий — удобное спальное место, а вернее правильные матрасы. О них мы расскажем чуть позже, а пока немного о гигиене сна.
Сон, как и многое, связанное со здоровьем человека, зависит от конкретного человека. При условии, что вы высыпаетесь, и чувствуете себя бодро, при этом можете поддерживаете активность долгое время, то ничего менять не нужно. В противоположном случае нужно скорректировать гигиену сна. Проанализируйте момент засыпания.
На самом деле люди выбирают различные позы для сна. В какой позе засыпаете вы? Секрет в том, что данная поза позволяет вашему телу расслабиться. Но не все позы одинаково полезны для здоровья. Предположим, позу на спине лучше использовать людям с больным позвоночником, а на животе – с пищеварением. Матрасы существенно помогают при засыпании, и влияют на здоровье. Как известно, различные матрасы по степени жесткости корректируют проблемы со здоровьем. Важно лишь приглядеться к себе, и сделать правильный выбор позы для сна и хорошего матраса.
Гигиена сна состоит из множества нюансов, и не последнее место в них занимает спальное место. Эксперты здорового сна Askona напоминают, что спальное место начинается с выбора таких изделий как матрасы. Матрасы Askona создавались с учетом многим факторов, влияющих на качество сна. Они сделаны так, что сон заряжает волшебной энергией, и делает нас счастливее. Мы рекомендуем перед приобретение этого изделия, какое-то время использовать его по прямому назначению. Имеется ввиду, полежать, но если вы заснете, то никто вас будить не станет. Мы понимаем, что сон на матрасах Askona такой сладкий…
Матрасы сильно отличаются по характеристикам, поэтому не спешите с выбором. Слушайте свое тело, и оно непременно подскажет вам, как получить максимум удовольствия от своего сна.