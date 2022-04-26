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Каждый из нас мечтает спать крепко и сладко. Также очень важно после пробуждения чувствовать себя бодрым и счастливым. Эксперты здорового сна Askona уверены, что здоровый сон дарит людям счастье, важно лишь грамотно его организовать. Одно из условий — удобное спальное место, а вернее правильные матрасы. О них мы расскажем чуть позже, а пока немного о гигиене сна.

Сон, как и многое, связанное со здоровьем человека, зависит от конкретного человека. При условии, что вы высыпаетесь, и чувствуете себя бодро, при этом можете поддерживаете активность долгое время, то ничего менять не нужно. В противоположном случае нужно скорректировать гигиену сна. Проанализируйте момент засыпания.

На самом деле люди выбирают различные позы для сна. В какой позе засыпаете вы? Секрет в том, что данная поза позволяет вашему телу расслабиться. Но не все позы одинаково полезны для здоровья. Предположим, позу на спине лучше использовать людям с больным позвоночником, а на животе – с пищеварением. Матрасы существенно помогают при засыпании, и влияют на здоровье. Как известно, различные матрасы по степени жесткости корректируют проблемы со здоровьем. Важно лишь приглядеться к себе, и сделать правильный выбор позы для сна и хорошего матраса.

Гигиена сна состоит из множества нюансов, и не последнее место в них занимает спальное место. Эксперты здорового сна Askona напоминают, что спальное место начинается с выбора таких изделий как матрасы. Матрасы Askona создавались с учетом многим факторов, влияющих на качество сна. Они сделаны так, что сон заряжает волшебной энергией, и делает нас счастливее. Мы рекомендуем перед приобретение этого изделия, какое-то время использовать его по прямому назначению. Имеется ввиду, полежать, но если вы заснете, то никто вас будить не станет. Мы понимаем, что сон на матрасах Askona такой сладкий…