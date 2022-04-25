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Вечером в воскресенье, 24 апреля, в центре Парижа полиция застрелила двух человек в автомобиле, водитель которого пытался их сбить, сообщает AFP.

Машина ехала по встречной полосе движения и ее водитель пытался сбить полицейских, которые открыли огонь, заявил источник издания.

По словам источникам, двое находившихся в автомобиле людей были убитый, а третий - ранен.

Полиция ограничила место происшествия.