В центре Парижа полицейские застрелили двух человек в автомобиле
Вечером в воскресенье, 24 апреля, в центре Парижа полиция застрелила двух человек в автомобиле, водитель которого пытался их сбить, сообщает AFP.
Машина ехала по встречной полосе движения и ее водитель пытался сбить полицейских, которые открыли огонь, заявил источник издания.
По словам источникам, двое находившихся в автомобиле людей были убитый, а третий - ранен.
Полиция ограничила место происшествия.
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