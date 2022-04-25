Французские гонщики погибли в аварии во время ралли
Французский пилот Натанаэль Дегранж и его штурман Бенуа Сюро погибли в субботу, 23 апреля, во время ралли во французском Ардеше. Об этом информирует издание L'Équipe со ссылкой на AFP.
Французский пилот Натанаэль Дегранж и его штурман Бенуа Сюро погибли в субботу, 23 апреля, во время ралли во французском Ардеше. Об этом информирует издание L'Équipe со ссылкой на AFP.
По данным издания, экипаж попал в аварию в дождливую погоду на автомобиле Renault Clio 3 RS. После смертельного ДТП гонка была остановлена.
Точные причины аварии пока остаются неизвестными. На данный момент ведётся расследование.
Дегранжу было 40 лет. Он дебютировал в ралли в 2004 году и за это время провёл 80 гонок. С Сюро он работал с 2010 года.
Nathanael Degrange et Benoît Surot sont malheureusement décédés lors d'une sortie dans l'ES8 du Rallye du Bassin Annonéen 2022.— laurent62🇨🇵Fan de Chris Ingram facebook insta (@lolo62500) April 23, 2022
Nous adressons toutes nos condoléances à leurs entourages et qu'ils reposent en paix...🖤🖤🖤🖤🖤 pic.twitter.com/HMqicAb3PX
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