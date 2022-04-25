Пн, 25.04.2022
Я всегда в своих обращениях говорю, что пока мы тут, Мариуполь - это Украина. Мариуполь - это всегда Украина, как бы кто что не говорил. Борьба продолжается. Святослав Паламар, заместитель командира украинского полка "Азов"
Святослав Паламар, заместитель командира украинского полка "Азов"

Французские гонщики погибли в аварии во время ралли

Французский пилот Натанаэль Дегранж и его штурман Бенуа Сюро погибли в субботу, 23 апреля, во время ралли во французском Ардеше. Об этом информирует издание L'Équipe со ссылкой на AFP.

По данным издания, экипаж попал в аварию в дождливую погоду на автомобиле Renault Clio 3 RS. После смертельного ДТП гонка была остановлена.

Точные причины аварии пока остаются неизвестными. На данный момент ведётся расследование.

Дегранжу было 40 лет. Он дебютировал в ралли в 2004 году и за это время провёл 80 гонок. С Сюро он работал с 2010 года.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back