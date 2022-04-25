Французские гонщики погибли в аварии во время ралли

По данным издания, экипаж попал в аварию в дождливую погоду на автомобиле Renault Clio 3 RS. После смертельного ДТП гонка была остановлена.

Дегранжу было 40 лет. Он дебютировал в ралли в 2004 году и за это время провёл 80 гонок. С Сюро он работал с 2010 года.