Пн, 25.04.2022
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Виталий Манский, кинорежиссер

Российская фигуристка готова выступать за другую страну

Российская фигуристка Полина Костюкович заявила, что задумывается о смене спортивного гражданства. Об этом она рассказала Sport24.

"Сейчас я на отдыхе от всего этого, стараюсь отойти. Вернувшись в Москву, я буду думать в направлении другой федерации. За Россию сейчас будет сложно выступать", - заявила 19-летняя фигуристка.

Напомним, 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций российские фигуристы не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

"Хочется кататься на международном уровне, я не задумывалась, какая на мне форма и флаг в данный момент. Когда это случится, скорее всего, я что-то почувствую. Но сидеть для меня тоже не вариант", - приводит слова Костюкович Sport24.

Ранее Костюкович рассказала, что её дуэт с Алексеем Брюхановым распался. Они выступали вместе с сезона-2020/2021 и выиграли бронзу на юниорском Гран-при.

Наибольших успехов фигуристка добилась с предыдущим партнёром Дмитрием Ялиным. Они становились серебряными и бронзовыми призёрами юниорских первенств мира в 2018-м и 2019-м.

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