Фото до и после ⟩ Оранжерея становится пространством в современном стиле

Катринe Эрнестсоне ФОТО: Пресс-фото

Хотя помещение довольно большое, оно не использовалась максимально. Растения были хаотично расставлены по всему помещению, а между ними находилась мебель. "Зоны помещения требовалось создать так, чтобы обитатели могли легко переходить из одной в другую, получать беспрепятственный доступ к окнам, растениям, которые необходимо поливать. Кроме того, создавалось ощущение, что зона отдыха отделена от обеденной. Объединив их и оформив помещение в едином стиле, удалось создать единый и гармоничный образ", - рассказывает дизайнер интерьеров ИКЕА Катринe Эрнестсоне.

Галерея: Оранжерея. Фото после

Смело интегрируйте старую мебель в новый интерьер

Дизайнер интерьеров советует перед реновацией помещения оценить функциональность некоторых предметов старой мебели, их совместимость с новым дизайном интерьера. "Маленькие вещи имеют большое значение - чтобы что-то изменить, не обязательно следует попрощаться со всеми старыми предметами. Всегда можно найти способы освежить имеющуюся мебель и интегрировать ее в новый интерьер. Я решила сохранить большой семейный обеденный стол и дополнить его новыми стульями, соответствующими стилю, но внешне более легкими", - приводит пример К. Эрнестсоне.

Мебель в кухне была сделана из темного дерева и производила впечатление массивности. Она отягощала пространство и делала его темнее. Поэтому для кухни была выбрана легкая белая мебель. В довершение специалист по интерьеру выбрала открытые стеллажи, которые сразу же сделали помещение светлее и на вид просторнее. Открытые стеллажи – это разумное решение при перепланировке кухни. Например, выбрав открытые полки вместо закрытых настенных шкафов, можно сэкономить.

ФОТО: Пресс-фото

Если кухня маленькая, максимально использовать отведенное пространство помогут функциональные и практичные кухонные органайзеры. Небольшие детали, например, настенные рейлинги с контейнерами и крючками, настенные полки или вставки для полок, сделают помещение еще более функциональным и хорошо организованным.

"Кухня, перестав быть одним из основных центров внимания в помещении, выглядит более гармонично и инклюзивно в интерьере. Я все же решила оставить старый добрый деревянный шкаф и, чтобы интегрировать его в новую обстановку, выбрала для остального пространства повторяющиеся акценты в виде элементов из коричневого дерева, бамбука и других натуральных материалов. Светлая мебель в сочетании с деревянными элементами создает идеальный баланс как с домашними растениями, так и с природными пейзажами, которые открываются из огромных окон", - советом делится дизайнер.

Креативные решения для нестандартного пространства

Большие окна стали ключевым элементом при оформлении помещения. И в то же время они поставили перед дизайнером интерьера серьезную задачу - заблокировать яркий солнечный свет. Застекленное помещение в солнечную погоду быстро перегревается, поэтому в нем бывает трудно находиться. Дизайнер нашла нужное решение, затемнив окна сложной формы дневными шторами из легкого материала. Они частично блокируют прямые солнечные лучи, предотвращая перегрев помещения.

ФОТО: Пресс-фото

Для создания настроения в вечерние часы дизайнер использовала световые цепочки, свечи и светильники на солнечных батареях. Такие светильники являются не только эстетичным, но также практичным и надежным решением. Днем светильники заряжаются на солнце, а вечером отдают энергию, создавая освещение.

Стиль бохо заключен в текстиле

Растения в сочетании с текстилем и природными материалами вносят уют в любое помещение, поэтому стиль бохо идеален для оранжереи. Этот стиль является одним из самых экологичных, так как предусматривает использование различных предметов и декоративных элементов из природных материалов - ротанга, древесины, бамбука, рафии, лозы и т. д. Такими элементами могут стать подушки, салфетки, коврики, корзины, пуфы и другие предметы декора, которые легко интегрируются в пространство.

"Маргите нравятся пастельные и природные тона. Создавая «доску настроений», она решила сочетать спокойные и расслабляющие пастельные тона с некоторыми яркими акцентами. Основными элементами в этом помещении являются растения, которые выделяются на общем фоне и всегда привлекают внимание. Деревянные подставки для растений помогают освободить место на полу и кроме того являются прекрасным декором. Пастельные тона идеально сочетаются с зеленым цветом, создавая атмосферу покоя и умиротворения. Зеленые растения и природные мотивы символизируют обновление и наполняют помещение жизненной силой", - отмечает дизайнер.