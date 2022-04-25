Ронни О’Салливан установил два мировых рекорда на чемпионате мира по снукеру

46-летний О’Салливан в матче 1/8 финала обыграл Марка Аллена из Северной Ирландии (13:4) и в 20-й раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира. По этому показателю он стал мировым рекордсменом. Ранее англичанин делил этот рекорд с шотландцем Стивеном Хендри.

Кроме того, О’Салливан выиграл 71-й матч в рамках мировых первенств, что также является рекордом.

"Для меня это ничего не значит. Это не та статистика, которой я горжусь. Единственное, чем я горжусь, - это победы в мейджорах. На этом всё", - приводит слова О’Салливана Sky Sports.

Отметим, что в Шеффилде О’Салливан может сравняться с Хендри по количеству титулов на чемпионатах мира. Хендри выигрывал мировое первенство семь раз и удерживает рекорд.

Соперником О’Салливана по четвертьфиналу турнира будет шотландец Стивен Магуайр.