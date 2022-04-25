Пн, 25.04.2022
Много было митингов в поддержку русского языка, русских школ, 9 мая, и, как бы не звучали эти цели вегетарианскими, за этими митингами всегда чувствовалась прокремлевская идеология. Виталий Манский, кинорежиссер
Виталий Манский, кинорежиссер

Ронни О’Салливан установил два мировых рекорда на чемпионате мира по снукеру

Ронни О’Салливан ФОТО: AFP/SCANPIX

Английский снукерист Ронни О’Салливан установил два новых рекорда на чемпионате мира в Шеффилде.

46-летний О’Салливан в матче 1/8 финала обыграл Марка Аллена из Северной Ирландии (13:4) и в 20-й раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира. По этому показателю он стал мировым рекордсменом. Ранее англичанин делил этот рекорд с шотландцем Стивеном Хендри.

Кроме того, О’Салливан выиграл 71-й матч в рамках мировых первенств, что также является рекордом.

"Для меня это ничего не значит. Это не та статистика, которой я горжусь. Единственное, чем я горжусь, - это победы в мейджорах. На этом всё", - приводит слова О’Салливана Sky Sports.

Отметим, что в Шеффилде О’Салливан может сравняться с Хендри по количеству титулов на чемпионатах мира. Хендри выигрывал мировое первенство семь раз и удерживает рекорд.

Соперником О’Салливана по четвертьфиналу турнира будет шотландец Стивен Магуайр.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back