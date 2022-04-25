Ронни О’Салливан установил два мировых рекорда на чемпионате мира по снукеру
Английский снукерист Ронни О’Салливан установил два новых рекорда на чемпионате мира в Шеффилде.
Английский снукерист Ронни О’Салливан установил два новых рекорда на чемпионате мира в Шеффилде.
46-летний О’Салливан в матче 1/8 финала обыграл Марка Аллена из Северной Ирландии (13:4) и в 20-й раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира. По этому показателю он стал мировым рекордсменом. Ранее англичанин делил этот рекорд с шотландцем Стивеном Хендри.
Кроме того, О’Салливан выиграл 71-й матч в рамках мировых первенств, что также является рекордом.
"Для меня это ничего не значит. Это не та статистика, которой я горжусь. Единственное, чем я горжусь, - это победы в мейджорах. На этом всё", - приводит слова О’Салливана Sky Sports.
Отметим, что в Шеффилде О’Салливан может сравняться с Хендри по количеству титулов на чемпионатах мира. Хендри выигрывал мировое первенство семь раз и удерживает рекорд.
Соперником О’Салливана по четвертьфиналу турнира будет шотландец Стивен Магуайр.
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