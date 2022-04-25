Россия заявила об открытии гуманитарного коридора из "Азовстали"

Власти Украины заявляют, что на "Азовстали" помимо военных находятся около 1000 мирных жителей, в том числе женщины, дети и пожилые люди. Украинская сторона еще на прошлой неделе требовала открыть гуманитарный коридор, но требование осталось без ответа.

В заявлении Министерства обороны России говорится, что "гражданские лица могут покинуть "Азовсталь" в направлениях, которые они сами выберут",

пишет "Медуза" со ссылкой на "Инртерфакс".

Украина обвиняет Россию в том, что ее военнослужащие не позволяют покинуть территорию "Азовстали" мирным жителям, а заявляют об открытии коридора для военных, которые, в свою очередь, сдаваться не собираются.

В то же время Россия говорит, что готова выпустить мирных жителей, однако им мешают эвакуироваться украинские военные, находящиеся на "Азовстали".

"Российская Федерация публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей из "Азовстали" никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве "живого щита". В случае, если мирные граждане все-таки находятся на металлургическом комбинате, мы категорически требуем от киевских властей немедленно отдать соответствующий приказ командирам националистических формирований для их освобождения", - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Во время войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.