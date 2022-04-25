Видео ⟩ Макаревич: "Я бы посоветовал России со своим нацизмом разобраться"

"Я продолжаю оставаться слабомотивированным интуитивным оптимистом. Мне продолжает казаться, что этот дурной сон закончится раньше, чем мы ожидаем... Очень многие поедут обратно. Я бы хотел, когда у меня возникает желание поехать туда или сюда, чтобы это не было бы отягощено какими-то проблемами", - сказал Макаревич в начале разговора о своем отъезде в Израиль.

Он отметил, что природа тяготеет к гармонии и равновесию, а сейчас "дикий дисбаланс и дисгармония".

Андрей Макаревич заметил, что он никогда не прогнозирует вопросы эмиграции. Это не в его характере, он решает проблемы по мере их поступления: "Мне физиологически тяжело сейчас было бы там [в России. - Прим. ред.] находиться. Со всей этой атмосферой, пропагандой, со всем осознанием того, что там происходит".

Описать свои чувства Андрей Макаревич не может.

"Во-первых, это какая-то противоестественная, никому не нужная война с моими друзьями. Во-вторых, невероятная атмосфера, когда ты не можешь называть вещи своими именами. Ты не можешь сказать "небо", а должен говорить "субстанция голубого цвета". [...] Моя работа связана со словом, а у меня отнимают право говорить, называть вещи своими именами".

Он не считает нужным объяснять свои путешествия и переезды.

"Если человек внутренне в чем-то не уверен, он очень хочет, чтобы его поддерживали. Я никогда не испытывал этой потребности. Я позволяю себе что-то написать в соцсетях. Это два процента из ста. Все говорят: успокойся. Все и так всё знают", - говорит Макаревич.

О своих высказываниях в адрес россиян он ответил так: "Я достаточно эмоциональный человек. Кого-то назвал словами, которые они заслуживают". Он объяснил, что реакция всегда одна - "Макаревич опять оскорбил россиян". Хотя музыкант заметил, что он оскорблял конкретно тех, "кто позволил себе хамство и неумные высказывания в адрес тех, кого он любит": "Я имею в виду не всех россиян, я убежден, что большая часть их все понимает и сожалеет по этому поводу".

Про коллективную ответственность:

"Лично за себя я не могу сказать, что я как-то ей придавлен. Есть вещи, которые я изменить не в силах. Спасибо дорогой партии правительства. Не может быть нормальный человек за массовое убийство граждан, понимаешь? Я считаю, что это ненормально".

Об идеях денацификации Украины Макаревич высказался так:

"Я не берусь давать советы. Но нацизм существует в каждой стране в разном количестве. Россия не исключение. Если бы у меня спросили, я бы посоветовал им со своим нацизмом разобраться".

Андрей Макаревич не стал скрывать, что 8 лет назад он был дружен с Владимиром Соловьевым. Их дружба длилась долго. Потом он заметил, что с ним что-то начинает происходить. Сейчас артист думает, что это была "далеко идущая установка": "Поссорить людей проще, чем помирить". Он уверен, что делать то, что делает Соловьев, можно, только если ты действительно так думаешь.

Видео: Интервью с Андреем Макаревичем