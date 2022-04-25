В Риге произошел конфликт между таксистом и пассажиром: комментарий Bolt

Из-за политических разногласий в Риге в ночь на воскресенье вспыхнул конфликт между водителем такси Bolt и девушкой-пассажиром, которая выложила видео окончания конфликта в Instagram. Она говорит, что хотела, чтобы водитель, у которого в машине звучал российский гимн, а позже и другая русская музыка, переключил канал.

Водитель сначала никак не реагировал, а потом заявил, что это его машина и его правила, и в конце концов остановил машину, после чего грубо вытащил девушку за волосы и повалил на землю.

В Государственной полиции TVNET ответили, что на данный момент Земгальское отделение Рижского регионального управления Государственной полиции, в ведении которого находится территория, где произошел конфликт, не получило заявления по этому делу, но тем не менее уже начата проверка случая.

TVNET поговорил с Раймондом Берзиньшем, региональным менеджером Bolt в Латвии, который сообщил, что компания связалась с водителем и отказала ему в возможности работать с приложением Bolt. "Нам очень жаль, что клиент столкнулся с такой ситуацией - Bolt никоим образом не поддерживает насилие, и такое поведение водителя неприемлемо. Мы немедленно связались с водителем и заблокировали ему доступ к приложению Bolt.

В данном случае мы полностью возместили клиенту стоимость поездки и выразили готовность всячески сотрудничать с клиентом и полицией", - сказал Раймонд Берзиньш.

Представитель Bolt также указал, что большинство водителей компании работают в одном из автопарков или индивидуально.

Перед началом сотрудничества с Bolt каждый водитель должен пройти обучение, которое знакомит его с условиями сотрудничества, а также с тем, как работать с заказчиком.

"К сожалению, в данном случае имело место нарушение правил Bolt. Это возможно не только в пассажирском транспорте, но и в повседневной жизни, поэтому водитель уже заблокирован", - заявили в компании.

В случаях, когда под угрозой находится здоровье или безопасность человека, жителей Латвии призывают обращаться в Государственную полицию. Клиенты Bolt также имеют доступ к службе поддержки круглосуточно, без выходных, а связаться со службой можно через профиль клиента в приложении (выбрав соответствующий заказ) или написав на электронную почту riga@bolt.eu.