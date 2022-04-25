Фото ⟩ Правительство рассмотрит план приема 40 000 украинских беженцев

По словам премьера, новый план предусмотрен на случай, если в Латвии будет необходимо разместить в два раза больше беженцев, чем сейчас.

Также во вторник в Кабинете министров будет рассматриваться предложение Министерства здравоохранения по лечению мирных граждан и украинских военнослужащих в больницах Латвии.

Министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс сообщил, что затраты на реализацию плана Минздрава предусмотрены в размере 1,7 млн евро.

"Поддержка планируется в нескольких сферах - и транспортировка людей из Украины сюда, чтобы обеспечить всю необходимую поддержку здесь, на месте, что очень важно, чтобы облегчить последствия и раны, которые безжалостный российский режим оставил в жизни многих людей и семей", - сказал министр.

В настоящее время в Латвии находятся около 24 тыс. украинских беженцев.

Галерея: Украинские беженцы