Украина сегодня: Возможное покушение на Соловьева. Жители Бучи и Ирпеня убиты флешеттами

Главной новостью дня остается возможная причастность украинских спецслужб к планирующемуся покушению на Владимира Соловьева и других ведущих.

Служба безопасности Украины (СБУ), в свою очередь назвали "фантазиями" утверждения, что СБУ причастна к покушению на российского журналиста Владимира Соловьева

Власти США разработали санкции в отношении олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, но боятся их применять, чтобы не вызвать агрессию Владимира Путина.

Продолжается и дипломатическая война, сегодня Россия выслала немецких дипломатов.

Десятки жителей, погибших в районе Бучи и Ирпеня во время оккупации территорий российскими войсками, были убиты флешеттами, которые использовались еще в Первой мировой войне, сообщают СМИ.

В российском городе Брянске, который находится примерно в 100 километрах от границы с Украиной, в ночь на понедельник произошел пожар на нефтебазе.

Не исключено, что к пожарам на российских нефтебазах могут быть причастны и сами российские службы, бывший командир Национальных вооруженных сил (НВС) Раймондс Граубе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин сообщили в ходе визита в Киев, что американские дипломаты будут постепенно возвращаться на работу в Украине и пообещали Киеву новый пакет военной помощи.

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в интервью телеканалу "Украина 24" заявил, что Россия угрожает Эстонии и у Москвы есть военные планы против нее.

Также российские войска обстреляли станцию в Львовской области. Утром 25 апреля в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" - об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

В Киеве снесут памятник "Дружба народов".

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко. 8-метровая бронзовая скульптура была установлена в самом центре Киева в 1981 году и символизировала особую дружбу российских и украинских жителей, сообщает Русская служба BBC.

Министерство обороны Великобритании рассказало о своем видении ситуации:

Россия добилась некоторых успехов с тех пор, как полностью сосредоточилась на Донбассе. Но никакого значительного прорыва нет - в условиях недостаточного боевого и тылового обеспечения.

Решение России осадить мариупольский завод "Азовсталь", означает, что многие российские подразделения остаются в городе и не могут быть передислоцированы.

Минобороны России предложило, чтобы компенсации семьям погибших военнослужащих контролировались военными, а не гражданскими чиновниками. Вероятно, это отражает желание скрыть от населения истинные масштабы потерь.



