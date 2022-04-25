Эксперты: Санкции надолго. Надо искать возможности для переориентации

Советник Банка Латвии Андрис Страздс сказал, что, в отличие от кризиса Covid-19, российское вторжение в Украину вызвало фундаментальные изменения, которые нельзя было решить в течение года или двух. Страздс выразил мнение, что даже с уходом нынешнего президента России Владимира Путина нынешняя политика России не закончится и не изменится - это будет не новое государство и не новые отношения

По мнению Страздса, меры поддержки для преодоления трудностей, вызванных санкциями, не должны быть направлены на "успокоение" сложного периода, как это было с Covid-19.

Поддержка должна быть направлена ​​на экономическую переориентацию и поиск новых рынков и поставщиков.

Андрис Бите, президент Латвийской конфедерации работодателей, подчеркнул, что бизнес понимает, что "железный занавес" на восточной границе надолго – и что бизнес решит проблемы как с новыми поставщиками, так и с новыми рынками. Но, конечно, это создаст новый уровень цен на продукцию.

По словам Андриса Бите, самые большие проблемы ждут население осенью, так как цены на продукты могут вырасти до 50%. Бите подчеркнул, что это окажет значительное влияние на бюджет средней латвийской семьи. С другой стороны, на экспортных рынках производители продуктов питания уже поднимают цены, и они также быстро принимаются на этих рынках, поскольку население в целом более состоятельное.

Однако Страздс не согласился с прогнозом столь значительного роста цен, указав, что "средняя температура не так уж и плоха" и инфляция опережает рост заработной платы всего несколько месяцев.

Янис Эндзиньш, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты, отметил большое влияние высоких цен на энергоносители, назвав это первостепенной проблемой. По мнению Эндзиньша, государство должно максимально мотивировать как граждан, так и предприятия производить электроэнергию для собственного потребления.

Если для населения уже утверждена программа поддержки производства электроэнергии для собственного потребления, то у предпринимателей ее нет и она была бы очень нужна, подчеркнул Эндзиньш.

Участники дискуссии также сошлись во мнении, что бюрократические преграды со стороны государства должны быть снижены по всем вопросам, связанным с энергетикой, - должны быть устранены любые препоны, чтобы можно было как можно скорее начать реализацию проектов, укрепляющих энергонезависимость.

Страздс добавил, что нынешние высокие цены являются сигналом того, что "все меняется". По его мнению, было бы неправильно подавлять этот сигнал различными налоговыми изменениями, так как это не позволит обществу перестроиться и изменить свое поведение. По мнению эксперта, самым правильным решением будут субсидии на изменение действий и привычек.