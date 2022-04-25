Серьезное оружие: Польша передала свои танки Украине
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что Польша передала Украине танки. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что Польша передала Украине танки. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Премьер-министр Польши отказался рассказать подробности, мотивируя это тем, что заботится о безопасности.
По неофициальной информации, вероятно, Польша передала Украине 100 своих модернизированных танков Т-72.
Ранее также предполагалось, что Польша отправит в Украину танки Т-72, а взамен получит от Великобритании танки Challenger 2.
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер два дня назад объявил, что Польша передала Украине оружия на 1,6 млрд долларов - но какое это оружие, не сказал.
Кроме того, по сведениям "Медузы", концерн Rheinmetall запросил у правительства Германии разрешение на поставку 88 танков Leopard 1A5. Первые 22 танка могут отправить в Украину в течение нескольких недель, а остальные - до конца года.
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