Серьезное оружие: Польша передала свои танки Украине

Премьер-министр Польши отказался рассказать подробности, мотивируя это тем, что заботится о безопасности.

По неофициальной информации, вероятно, Польша передала Украине 100 своих модернизированных танков Т-72.

Ранее также предполагалось, что Польша отправит в Украину танки Т-72, а взамен получит от Великобритании танки Challenger 2.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер два дня назад объявил, что Польша передала Украине оружия на 1,6 млрд долларов - но какое это оружие, не сказал.

Кроме того, по сведениям "Медузы", концерн Rheinmetall запросил у правительства Германии разрешение на поставку 88 танков Leopard 1A5. Первые 22 танка могут отправить в Украину в течение нескольких недель, а остальные - до конца года.