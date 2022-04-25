Лавров заявил, о реальной опасности ядерной войны

При этом, по его словам, позиция России состоит в том, что ядерная война недопустима: "Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать".

Лавров выразил надежду, что третьей мировой войны не будет. Шагом к такой войне он считает предполагаемую отправку войск западных стран в Украину: "Мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть".

Также министр заявил, что вооружения, которые Запад поставляет Украине, будут законной военной целью для России, заявил Лавров: "Конечно же, эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной операции".

Кроме того, Сергей Лавров считает, что Украина отошла от Стамбульских соглашений: "В стамбульском документе было сказано, что на Украине не будет никаких военных баз иностранных и не будет проводиться учений с участием иностранных вооружённых сил, кроме как с согласия всех стран-гарантов этого договора, включая Россию, прямо было написано. В том варианте, который они нам дали вслед за нашей позитивной реакцией, значилось: никаких учений, кроме как с согласия большинства стран-гарантов. Разница есть? О том и речь. Вот так они поступили и по целому ряду других предложений, которые они внесли в Стамбуле".