Почему Европа не вводит эмбарго на нефть и газ из России. Не хочет или не может?

Но даже теперь, когда климатические угрозы усугубились военными, призывы немедленно отказаться от нефти и газа из России не находят отклика у некоторых из 27 стран ЕС. А для санкций необходимо единодушие.

Очередной, шестой по счету, санкционный пакет ЕС начнет обсуждать уже на этой неделе. В нем вряд ли будут ограничения на импорт газа, но вполне возможно нефтяное эмбарго. Однако, как и в случае с углем, оно не будет тотальным и моментальным. Пока что рассматривается постепенное снижение закупок и целый набор возможных инструментов достижения этой цели: от прямого запрета до дополнительной пошлины или санкций против танкерного флота.

Цель - лишить Россию денег на войну, но избежать резкого скачка цен на нефть, поскольку он навредит самому Западу и грозит потрясениями небогатым странам, тогда как России позволит зарабатывать те же деньги на меньших объемах, что лишит ограничения смысла.

"Мы запретили весь российский импорт, но в отличие от Европы, мы покупали очень мало, - сказала глава американского минфина Джаннет Йеллен. - Стоит очень осторожно подходить к вопросу тотального европейского эмбарго, скажем, на нефть. Оно приведет к росту цен и навредит Европе и другим регионам. И, контринтуитивно, возможно почти не скажется на России, потому что экспорт хоть и сократится, цена вырастет".

Для ЕС эмбарго особенно болезненно, поскольку он импортирует 57,5% всех потребляемых энергоресурсов и Россия - ключевой поставщик. Российские нефть, нефтепродукты, газ и уголь покрывают почти 25% европейского потребления.

Ситуацию усложняет то, что от газового импорта ЕС зависит на 84%, от нефтяного - на 97%.

Проживет ли Европа без российской нефти?

До вторжения Россия поставляла на мировые рынки почти 8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, но из-за санкций и самоограничений со стороны покупателей мировой рынок лишился около 2 млн баррелей российского нефтяного экспорта, по оценкам S&P Global.

В результате цены на нефть выросли и превысили 100 долларов за баррель и увеличились бы еще, но Запад вмешался с интервенцией из стратегических запасов, крупнейшей за полвека с момента арабского нефтяного эмбарго начала 1970-х.

Но и она не поможет, если Европа полностью откажется от российской нефти, Россия не найдет других покупателей на те же объемы, а другие производители не увеличат добычу. В этом крайнем случае, Goldman Sachs ждет роста цен до 170 долларов за баррель, а Deutsche Bank - до 140 долларов.

Однако в реальности удар, скорее всего, будет смягчен постепенным характером ограничений и ребалансировкой спроса и предложения, полагают экономисты.