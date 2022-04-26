Вт, 26.04.2022
Мне физиологически тяжело сейчас было бы там [в России. - Прим. ред.] находиться. Со всей этой атмосферой, пропагандой, со всем осознанием того, что там происходит. Андрей Макаревич, российский музыкант и телеведущий
Андрей Макаревич, российский музыкант и телеведущий

Видео ⟩ Водитель грубо нарушил ПДД на железнодорожном переезде в Огре

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В Огре на проспекте Райня с помощью видеорегистратора было зафиксировано серьезное нарушение правил дорожного движения. Водитель BMW X5 пересек железнодорожный переезд в момент, когда мигали красные запрещающие сигналы и шлагбаум уже был опущен. Это видно на видео, которое прислал читатель TVNET.

Также на видео видно, что он совершил обгон ближе к железнодорожному переезду, чем это разрешено, а значит, водитель совершил ряд правонарушений, наказуемых очень серьезным штрафом и даже лишением водительских прав до одного года.

Видео: Серьезное нарушение ПДД на железнодорожном переезде в Огре

В Законе о дорожном движении четко указано, что за самовольное открытие барьеров, объезд или пересечение железнодорожного переезда в не отведенных для этого местах - штраф в размере от двадцати восьми до пятидесяти шести штрафных единиц и запрет на управление транспортными средствами на срок от шести до двенадцати месяцев.

Также упоминается, что за обгон ближе 100 метров перед железнодорожным переездом на водителя транспортного средства налагается штраф в размере восьми штрафных единиц.

Это означает, что водитель BMW не выйдет сухим из воды.

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