Вт, 26.04.2022
Это выбор каждой страны - оказывать целевую помощь тем группам населения, которым она нужна, или пойти на общее снижение налогов. Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской комиссии
Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской комиссии

Добровольцы: пожертвований стало меньше, сейчас украинским беженцам необходима еда

Украинские беженцы в Варшаве. ФОТО: Czarek Sokolowski

Не останавливается поток ищущих помощи, при этом желание добровольцев и жертвователей, а также возможности помочь иссекают, сообщает Латвийское телевидение. В данный момент очень нужна еда.

Латвийское телевидение посетило склад ассоциации Tavi draugi в Риге, на улице Вентспилс, 50, куда жителей приглашают пожертвовать помощь гражданскому населению Украины. Сегодня запасов уже гораздо меньше, чем в начале военного конфликта, а продовольствие сейчас нужнее всего.

Больше всего нужна еда быстрого приготовления, например, консервы или супы-пюре.

Координатор ассоциации Айва Апша-Кишениеце отметила: "Инициатива затормозилась, я бы сказала, через месяц. Первый месяц был действительно очень напряженным. Я не думаю, что это связано с ростом цен на продукты. Думаю, что люди устали от новостей. Первым был шок и желание помочь, но мы как неправительственные организации уже говорили, что надо немного притормозить, надо немного поэкономить силы, потому что помогать придется долгое время. Но общественность хочет реагировать быстро и немедленно".

Правительство во вторник, 26 апреля, рассмотрит план, который предусматривает прием в Латвии около 40 000 украинских военных беженцев, сообщил после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Видео: Сюжет передачи Ziņu dienests на латышском языке

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back