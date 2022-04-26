Добровольцы: пожертвований стало меньше, сейчас украинским беженцам необходима еда

Латвийское телевидение посетило склад ассоциации Tavi draugi в Риге, на улице Вентспилс, 50, куда жителей приглашают пожертвовать помощь гражданскому населению Украины. Сегодня запасов уже гораздо меньше, чем в начале военного конфликта, а продовольствие сейчас нужнее всего.

Координатор ассоциации Айва Апша-Кишениеце отметила: "Инициатива затормозилась, я бы сказала, через месяц. Первый месяц был действительно очень напряженным. Я не думаю, что это связано с ростом цен на продукты. Думаю, что люди устали от новостей. Первым был шок и желание помочь, но мы как неправительственные организации уже говорили, что надо немного притормозить, надо немного поэкономить силы, потому что помогать придется долгое время. Но общественность хочет реагировать быстро и немедленно".