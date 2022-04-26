Выявлен 591 новый случай Covid-19, скончались 11 человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет.

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Из них 6 человек были не вакцинированы или не прошли курс вакцинации, 5 человек были вакцинированы.

Из выявленных вчера новых случаев заражения Covid-19 131 человек не был привит или не прошел полный курс вакцинации, 460 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до отметки 428,5 случая.

Всего вчера было сделано 4868 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,1%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 818 030 жителей Латвии, скончались 5740 человек.