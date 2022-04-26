Глава Белгородской области сообщил о новом обстреле с украинской стороны

"Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и 4 дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся", - написал он.

Вечером 25 апреля Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны двух сел: Нехотеевки и Журавлевки. В Журавлевке, по данным главы региона, два человека получили ранения.

В последние дни власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. Украинская сторона инциденты никак не комментирует.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта, невозможно.