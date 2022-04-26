Ринкевич: не нужно поддаваться шантажу России о третьей мировой войне

В Twitter он написал, что, если Россия угрожает возможностью третьей мировой войны, то это явный признак успеха Украины.

"Мы не должны допускать шантажа со стороны России, а должны удвоить нашу поддержку Украины и санкции против России", - сказал Ринкевич, добавив, что только сильный и последовательный подход может восстановить международный правопорядок.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 25 апреля, заявил, что мирные переговоры с Украиной должны быть продолжены, и предупредил, что существует реальная угроза третьей мировой войны.

"Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", - сказал Лавров российскому информационному агентству "Интерфакс".

Говоря о вооруженном конфликте на Украине, Лавров выразил уверенность, что он закончится мирным договором, но "параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью".

Комментируя высказывания Лаврова о третьей мировой войне, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Москва чувствует свое поражение на Украине, и международное сообщество должно усилить свою поддержку Украины.