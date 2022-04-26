Вт, 26.04.2022
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Ринкевич отреагировал на слова Лаврова об угрозе третьей мировой войне

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ФОТО: LETA

Страны не должны позволять России шантажировать себя возможностью третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В Twitter он написал, что, если Россия угрожает возможностью третьей мировой войны, то это явный признак успеха Украины.

"Мы не должны допускать шантажа со стороны России, а должны удвоить нашу поддержку Украины и санкции против России", - сказал Ринкевич, добавив, что только сильный и последовательный подход может восстановить международный правопорядок.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 25 апреля, заявил, что мирные переговоры с Украиной должны быть продолжены, и предупредил, что существует реальная угроза третьей мировой войны.

"Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", - сказал Лавров российскому информационному агентству "Интерфакс".

Говоря о вооруженном конфликте в Украине, Лавров выразил уверенность, что он закончится мирным договором, но "параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью".

Комментируя высказывания Лаврова о третьей мировой войне, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Москва чувствует свое поражение в Украине, и международное сообщество должно усилить свою поддержку Украины.

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