Латвия отстает от соседей на пути к энергетической независимости от России

В то же время уже два года продолжается организованная Augstspriegumu tīkls закупка и установка синхронных компенсаторов, что является важнейшей подготовкой к синхронизации электросети с Европой. В настоящее время обжалуется результат закупки, которая неоднократно прерывалась и возобновлялась заказчиком, так как двое из трех участников считают закупку непрозрачной и несправедливой.

Страны Балтии планируют завершить подготовку к синхронизации электросети с Европой к 2025 году.

В ближайшие годы синхронизация балтийских электросетей с Европой станет наиболее стратегически важным проектом для всех трех балтийских государств. Для стран Балтии важно не только снизить зависимость от России, но и повысить безопасность электроснабжения. Нужно учитывать, что отключение электричества даже на несколько секунд может иметь катастрофические последствия для Латвии.

Основной задачей приобретения и установки синхронных компенсаторов является обеспечение стабильности электрической сети, инерции и сбалансированности сети в периоды, когда соотношение между потреблением и выработкой электроэнергии быстро меняется, например, в случае отключения крупных генерирующих источников или потребителей. Без таких компенсаторов стабильность частоты сети может быть нарушена.