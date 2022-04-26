Фото ⟩ В Приднестровье взорваны две вышки, которые транслировали российское радио

"Одна - мегаваттная, вторая - полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ", - сказано в сообщении.

Взрывы произошли около 07:00. По известным данным, пострадавших нет.

В поселке Маяк находится Приднестровский радиотелецентр - один из 14 радиопередающих центров бывшего СССР, которые обеспечивали вещание на коротких и средних волнах практически на весь мир.

25 апреля в здании Министерства госбезопасности самопровозглашенной Приднестровской республики произошли взрывы. Здание было повреждено, о пострадавших не сообщалось.

22 апреля командиры российской армии заявили, что в рамках "второй фазы спецоперации" планируется установить контроль над югом Украины, чтобы обеспечить выход в Приднестровье.