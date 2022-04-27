Кто вам платит? ⟩ Нерешенные вопросы Латвии, которые подсветила война в Украине

В субботу, 23 апреля, в Риге прошел антивоенный митинг "Русский голос против войны", вызвавший противоположные оценки среди русскоязычного населения Латвии. В воскресенье на RUS TVNET вышел материал украинской журналистки Виктории Дудченко об агрессии, с которой сталкиваются украинцы в Латвии, вызвавший большой резонанс среди читателей. В понедельник социальные сети взорвал пост пассажирки такси, по словам которой, ее выставили из машины за просьбу выключить гимн России. Уже давно не прекращается обсуждение влияния санкций на кошельки латвийцев. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем нерешенные вопросы, которые подсветила эта война.