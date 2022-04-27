"Ман Сити" и "Реал" забили семь голов в первом полуфинале Лиги чемпионов

Встреча проходила на стадионе "Этихад" в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Счёт уже на 2-й минуте матча открыл бельгиец Кевин Де Брёйне. На 11-й минуте бразилец Габриэл Жезус упрочил преимущество хозяев, а на 33-й минуте французский нападающий "Реала" Карим Бензема сократил отставание гостей.

На 53-й минуте Фил Фоден забил третий гол в ворота гостей, но всего две минуты спустя Винисиус снова сделал отставание "Реала" минимальным. На этом команды не останавливались - на 74-й минуте полузащитник "горожан" Бернарду Силва отправил в ворота "Реала" четвёртый гол, а на 81-й минуте Бензема успешно реализовал пенальти и оформил дубль.

Отметим, что Карим Бензема забил уже 14 мячей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и возглавил список лучшего бомбардира турнира, обойдя польского форварда "Баварии" Роберта Левандовски (13 голов).

Карим Бензема: 9 голов в 4 последних матчах #ЛигаЧемпионов 🤯 pic.twitter.com/9CpdAxVABd — УЕФА (@UEFAcom_ru) April 26, 2022

Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" пройдёт 4 мая на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Во втором полуфинале "Ливерпуль" сыграет с "Вильярреалом". Первый матч между этими командами состоится 27 апреля в Англии.